Пропавшая беременная 17-летняя нижегородка Вика Красильникова найдена живой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" поздно вечером 5 февраля 2017 года.
Информация о том, где пропадала девушка и при каких обстоятельствах была найдена, не раскрывается.
Напомним, Вика Красильникова ушла из дома около 15:30 22 января, 1 февраля к ее поискам
подключились волонтеры. Нижегородка находится на восьмом месяце беременности.
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