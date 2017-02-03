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Происшествия

Пропавшая беременная 17-летняя нижегородка Вика Красильникова найдена живой

06 февраля 2017 09:14  [2205] Происшествия
Вика Красильникова (Фото: ПСО Волонтер)

Вика Красильникова

Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавшая беременная 17-летняя нижегородка Вика Красильникова найдена живой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" поздно вечером 5 февраля 2017 года.

Информация о том, где пропадала девушка и при каких обстоятельствах была найдена, не раскрывается.

Напомним, Вика Красильникова ушла из дома около 15:30 22 января, 1 февраля к ее поискам подключились волонтеры. Нижегородка находится на восьмом месяце беременности.

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