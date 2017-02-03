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Происшествия

Суд приговорил нижегородца к 11 годам колонии строгого режима за незаконное хранение наркотиков

06 февраля 2017 09:45  [222] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Приокский районный суд Нижнего Новгорода приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает прокуратура региона 6 февраля 2017 года.

Согласно информации, ранее судимый 45-летний мужчина–наркопотребитель признан виновным по п."б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Было установлено, что вечером 11 апреля 2016 года на ул.30 лет Октября в Нижнем Новгороде лишённый права управления транспортным средством обвиняемый в салоне своего автомобиля Hyundai продал знакомому метадон массой менее 1 гр. Спустя три дня в том же месте и в то же время он продал аналогичный наркотик тому же лицу, находившемуся уже под оперативным сопровождением сотрудников полиции. Позже он был остановлен на ул. Горной инспекторами ГИБДД, которые предположили, что водитель находится в состоянии опьянения, однако тот отказался пройти освидетельствование.

Сотрудники полиции обнаружили при нём два свёртка с метадоном массой более 1 гр, а после его задержания в ночь на 15 апреля 2016 года осмотрели его жилище и обнаружили ещё четыре свёртка с метадоном массой более 7 гр.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

"По факту сбыта наркотических средств в отдельное производство выделены два уголовных дела, которые расследуются", - резюмируется в сообщении.

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