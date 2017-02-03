Нижегородская администрация готова рассмотреть обращения недовольных сменой зонирования участка у Копосовской дубравы Общество

Копосовская дубрава (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода готова рассмотреть обращения недовольных сменой зонирования участка у Копосовской дубравы. Об этом журналистам сообщил сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 6 февраля 2017 года.



В конце ноября 2016 года нижегородское правительство



"Мы готовы взять обращения в работу, рассмотрим их и дадим ответ", - сказал глава администрации.



На вопрос о том, считает ли он правильным возможную застройку после смены зонирования, Сергей Белов отметил, что нужно учитывать отношение жителей Сормовского района к застройке данной территории и проживание там редких видов птиц.







Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года - с тех пор как Администрация Нижнего Новгорода готова рассмотреть обращения недовольных сменой зонирования участка у Копосовской дубравы. Об этом журналистам сообщил сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 6 февраля 2017 года.В конце ноября 2016 года нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоквартирной застройки. Журналисты поинтересовались у Белова, планирует ли администрация обратиться в правительство с предложением вернуть зону рекреационно-ландшафтных территорий данному земельному участку. Сергей Белов отметил, что обращений по этому вопросу в администрацию не поступало."Мы готовы взять обращения в работу, рассмотрим их и дадим ответ", - сказал глава администрации.На вопрос о том, считает ли он правильным возможную застройку после смены зонирования, Сергей Белов отметил, что нужно учитывать отношение жителей Сормовского района к застройке данной территории и проживание там редких видов птиц. Ранее Гордума выступала против смены зонирования данного участка и в июне 2015 года внесла его в перечень озелененных территорий. Тогда же в департаменте градостроительного развития области отметили , что решение об изменении функционального зонирования было принято, "в целях снижения себестоимости вводимого жилья в регионе", так как "экономически целесообразно освоение территории большей площади".Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года - с тех пор как стало известно о планах областного правительства по смене зонирования данной территории. В декабре 2015 года "Комитет защиты Волжской поймы" вручил губернатору Нижегородской области письмо с требованием не менять зонирование. Орнитолог экоцентра "Дронт" Алексей Левашкин сообщал, что на планируемой к застройке территории обитает пять краснокнижных видов птиц. Гидрогеолог Валерий Агафонов отмечал, что территория Копосовской низины относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья.

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