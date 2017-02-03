Нижегородский машзавод в 2016 году получил прибыль более 300 млн рублей против убытка в 1,3 млрд годом ранее Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (НМЗ, входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") в 2016 году получил прибыль более 300 млн рублей против убытка в 1,3 млрд годом ранее. Об этом сообщается в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.



Согласно информации, размер чистой прибыли за прошлый год составил 609,5 млн рублей, тогда как в 2015 году компания получила 1,312 млрд рублей убытка. Прибыль до налогообложения составила 461,9 млн рублей (в 2015 году был зафиксирован убыток в размере 1,077 млрд рублей). Выручка компании осталась примерно на уровне прошлого года – 8,502 млрд рублей (рост на 0,14%). Прибыль от продаж составила 1,275 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем в 2015 году.



Кредиторская задолженность предприятия по данным на 31 декабря 2016 года составила 19,64 млрд рублей, что почти на 10% меньше, чем на конец предыдущего года.







СПРАВКА:

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" выпускает вооружение и военную технику по нескольким направлениям, основные из которых: средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС), артиллерийское вооружение, оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ, узлы и агрегаты для АЭС.



АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (НМЗ, входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") в 2016 году получил прибыль более 300 млн рублей против убытка в 1,3 млрд годом ранее. Об этом сообщается в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.Согласно информации, размер чистой прибыли за прошлый год составил 609,5 млн рублей, тогда как в 2015 году компания получила 1,312 млрд рублей убытка. Прибыль до налогообложения составила 461,9 млн рублей (в 2015 году был зафиксирован убыток в размере 1,077 млрд рублей). Выручка компании осталась примерно на уровне прошлого года – 8,502 млрд рублей (рост на 0,14%). Прибыль от продаж составила 1,275 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем в 2015 году.Кредиторская задолженность предприятия по данным на 31 декабря 2016 года составила 19,64 млрд рублей, что почти на 10% меньше, чем на конец предыдущего года. Напомним , 29 марта 2016 года президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде торжественно открыл производство средств воздушно-космической обороны – "Нижегородский завод 70-летия Победы" концерна "Алмаз-Антей". Строительство велось с 2011 года на территории, прилегающей к площадям Нижегородского машиностроительного завода.СПРАВКА:ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" выпускает вооружение и военную технику по нескольким направлениям, основные из которых: средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС), артиллерийское вооружение, оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ, узлы и агрегаты для АЭС.АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов.

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