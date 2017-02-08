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06 февраля 2017 14:19  [327] ЛПК нижегородского ВМЗ увеличил производство горячекатного рулона в 2016 году на 5% - до 1,2 млн тонн
Бизнес

ЛПК нижегородского ВМЗ увеличил производство горячекатного рулона в 2016 году на 5% - до 1,2 млн тонн

06 февраля 2017 14:19  [327] Бизнес
ВМЗ (Фото: НИА Нижний Новгород)

ВМЗ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Литейно-прокатный комплекс (ЛПК) Выксунского металлургического завода (АО "ВМЗ", Нижегородская область) увеличил производство горячекатаного рулонного проката на 5% по сравнению с 2015 годом - до более 1,2 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба ВМЗ.

По данным пресс-службы, такой объем выпуска продукции является рекордом производительности ЛПК за восемь лет работы цеха.

Напомним, что объем промышленного производства в Нижегородской области в 2016 году вырос на 5,5% по сравнению с 2015 годом. В том числе в обрабатывающих производствах, которые составляют основу областной промышленности, прирост составил 6%.

Стоимость отгруженной продукции предприятий региона в отчетном периоде увеличилась на 6,2% по сравнению с 2015 годом.

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