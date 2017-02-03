"Теплоэнерго" планирует вложить до 25 млрд рублей в рамках договора концессии Бизнес

Александр Котельников Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) ОАО "Теплоэнерго" планирует вложить до 25 млрд рублей в рамках договора концессии. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Александр Котельников после оперативного совещания в горадминистрации 6 февраля 2017 года.



Гендиректор "Теплоэнерго" отметил, что возможность заключения концессии на 10-25 лет сейчас находится в стадии обсуждения, администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность заключения договора к началу 2018 года.



"Концессия - это аренда с обязательствами. Для того, чтобы "Теплоэнерго" взяло на себя обязательства на длительный срок и могло гарантировать их исполнение, мы должны все четко просчитать. Думаю, в течение первого квартала текущего года мы эти обязательства с администрацией согласуем", - отметил Котельников.



Как добавил гендиректор "Теплоэнерго", организация планирует затратить по данному договору ориентировочно до 25 млрд рублей.











СПРАВКА:

"Теплоэнерго" - крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю компании приходится более 50% объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой. Обслуживаемая техническая база предприятия состоит из 128 отельных, более 200 тепловых пунктов и тепловых сетей общей протяженностью около 2 тысяч км.



В структуру компании входят шесть теплосетевых районов. Предприятие осуществляет теплоснабжение более 9,5 тысяч объектов, в том числе 6 тысяч многоквартирных жилых домов, более 550 социальных учреждений (детские сады, школы, больницы). ОАО "Теплоэнерго" планирует вложить до 25 млрд рублей в рамках договора концессии. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Александр Котельников после оперативного совещания в горадминистрации 6 февраля 2017 года.Гендиректор "Теплоэнерго" отметил, что возможность заключения концессии на 10-25 лет сейчас находится в стадии обсуждения, администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность заключения договора к началу 2018 года."Концессия - это аренда с обязательствами. Для того, чтобы "Теплоэнерго" взяло на себя обязательства на длительный срок и могло гарантировать их исполнение, мы должны все четко просчитать. Думаю, в течение первого квартала текущего года мы эти обязательства с администрацией согласуем", - отметил Котельников.Как добавил гендиректор "Теплоэнерго", организация планирует затратить по данному договору ориентировочно до 25 млрд рублей. Напомним , подготовка предложений по передаче сетей теплоснабжения в рамках концессии началась в ноябре 2016 года. Напомним также , что 14 июня 2013 года администрация Нижнего Новгорода подписала концессионное соглашение с ОАО "Нижегородский водоканал", согласно которому ресурсоснабжающая организация вступила во владение муниципальными сетями сроком на 25 лет. Однако соглашение было подписано не сразу, оно откладывалось в связи с позицией ряда депутатов городской Думы по этому вопросу. Так действующий на тот момент глава города Олег Сорокин отмечал , что "согласно мировому опыту, 90% проектов приватизации водоканалов провалилось".СПРАВКА:"Теплоэнерго" - крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю компании приходится более 50% объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой. Обслуживаемая техническая база предприятия состоит из 128 отельных, более 200 тепловых пунктов и тепловых сетей общей протяженностью около 2 тысяч км.В структуру компании входят шесть теплосетевых районов. Предприятие осуществляет теплоснабжение более 9,5 тысяч объектов, в том числе 6 тысяч многоквартирных жилых домов, более 550 социальных учреждений (детские сады, школы, больницы).

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