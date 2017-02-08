Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
08 февраля 2017 18:03  [572] Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области
08 февраля 2017 17:08  [307] "Сергей Миронов был более достойной кандидатурой на пост сити-менеджера, чем Сергей Белов", - Евгений Лазарев
08 февраля 2017 16:29  [335] "Более 90% претензий в адрес действующего руководства города я слышал и в свой, когда был мэром", - Юрий Лебедев
08 февраля 2017 15:25  [559] "На смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода пришли лояльные "теневому кабинету" люди", - Евгений Семенов
06 февраля 2017 17:41  [585] Ряд депутатов предложил ЕР выдвинуть Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса Нижегородской области
06 февраля 2017 15:54  [330] Посол Индонезии в РФ считает необходимым мотивировать индонезийских студентов поступать в нижегородские вузы
06 февраля 2017 15:22  [755] НРО ЛДПР предложило избиркому передать мандат депутата ЗС НО застройщику торговых центров ГК "Столица Нижний" Андрею Тайгу
06 февраля 2017 15:02  [650] Оргкомитет планирует провести марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде 26 февраля 2017 года
06 февраля 2017 12:01  [431] Нижегородцев призывали на стажировки в США от имени утратившей регистрацию в РФ американской организации
03 февраля 2017 16:49  [498] Администрация Нижнего Новгорода перенесла ликвидацию МП "Муниципальная недвижимость" на март 2017 года
Политика

НРО ЛДПР предложило избиркому передать мандат депутата ЗС НО застройщику торговых центров ГК "Столица Нижний" Андрею Тайгу

06 февраля 2017 15:22  [755] Политика
Андрей Тайг (Фото: Столица Нижний (Роман Бородин))

Андрей Тайг

Фото: Столица Нижний (Роман Бородин)

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) НРО ЛДПР предложило избиркому передать мандат депутата Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) застройщику торговых центров ГК "Столица Нижний" Андрею Тайгу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в избирательной комиссии региона 6 февраля 2017 года.

Андрей Тайг является генеральным директором ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний")

"9 февраля планируется принять постановление о передаче мандата, а на следующем заседании избиркома этот мандат передать", - рассказали в комиссии.

Напомним, 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов сложил полномочия в связи с переходом на должность первого заместителя главы администрации Приокского района. На выборах в Заксобрание в сентябре 2016 года ЛДПР получило три мандата, которые были переданы Михаилу Шатилову, Владиславу Атмахову и Никите Сорокину.

Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер – экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.

Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph