НРО ЛДПР предложило избиркому передать мандат депутата ЗС НО застройщику торговых центров ГК "Столица Нижний" Андрею Тайгу Политика

Андрей Тайг Фото: Столица Нижний (Роман Бородин) (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) НРО ЛДПР предложило избиркому передать мандат депутата Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) застройщику торговых центров ГК "Столица Нижний" Андрею Тайгу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в избирательной комиссии региона 6 февраля 2017 года.



Андрей Тайг является генеральным директором ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний")



"9 февраля планируется принять постановление о передаче мандата, а на следующем заседании избиркома этот мандат передать", - рассказали в комиссии.



Напомним, 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов



Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер – экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.



Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%. НРО ЛДПР предложило избиркому передать мандат депутата Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) застройщику торговых центров ГК "Столица Нижний" Андрею Тайгу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в избирательной комиссии региона 6 февраля 2017 года.Андрей Тайг является генеральным директором ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний")"9 февраля планируется принять постановление о передаче мандата, а на следующем заседании избиркома этот мандат передать", - рассказали в комиссии.Напомним, 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов сложил полномочия в связи с переходом на должность первого заместителя главы администрации Приокского района. На выборах в Заксобрание в сентябре 2016 года ЛДПР получило три мандата, которые были переданы Михаилу Шатилову, Владиславу Атмахову и Никите Сорокину.Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер – экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%.

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