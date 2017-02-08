Несовершеннолетняя подозревается в убийстве семилетней девочки в Нижегородской области Происшествия

Фото: СК РФ

Несовершеннолетняя подозревается в убийстве семилетней девочки в реабилитационном центре в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 6 февраля 2017 года.Следователи полагают, что подозреваемая 15-летняя девушка совершила это преступление ночь на 5 февраля 2017 года в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, расположенном в г. Княгинино. По версии следствия, она зашла в спальню комнату, где находились две малолетние девочки, и из-за малозначительного повода задушила семилетнюю потерпевшую.Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, следователям предстоит оценить действия должностных лиц социально-реабилитационного центра, которые допустили смерть девочки, в том числе дать юридическую оценку того, как они исполняли свои должностные обязанности.