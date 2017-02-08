Посол Индонезии в РФ считает необходимым мотивировать индонезийских студентов поступать в нижегородские вузы Политика

Мохамад Вахид Суприяди Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь Мохамад Вахид Суприяди считает необходимым мотивировать индонезийских студентов поступать в нижегородские вузы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на итоги встречи губернатора Валерия Шанцева с послом 6 февраля 2017 года.Согласно информации, встреча прошла в рамках первого визита посла в Нижегородскую область. "Российское образование славится своей подготовкой студентов по техническим специальностям, и мы хотим предложить нижегородским вузам представить свои образовательные программы на Индонезийской образовательной ярмарке", - заявил посол.Он также отметил, что "студенты, которые уже обучаются в Нижегородской области, очень хорошо отзываются о местных учреждениях". "Они говорят, что здесь очень спокойно и местные жители относятся к ним очень толерантно, но первое время им было достаточно трудно привыкнуть к местному климату, очень холодная погода", - пояснил Мохамад Вахид Суприяди.Кроме того, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере туризма. "В 2016 году в качестве туристов Россию посетили порядка 20 тысяч индонезийцев. По прогнозам туроператоров, в 2017 году количество наших туристов в Россию должно увеличиться вдвое. Ранее граждане Индонезии в основном посещали Москву и Санкт-Петербург, но в последнее время наметился интерес к другим города России. Я надеюсь, что Нижний Новгород также привлечет туристов, в частности благодаря тому, что региону есть, что предложить, как одному из исторических центров России, не говоря о прекрасной природе вашей области", - подчеркнул г-н Суприяди.По итогам встречи Валерий Шанцев заявил, что "Нижегородской области интересно развитие отношений с Республикой Индонезией не только в области машиностроения и сельского хозяйства, но и туризма". Кроме того, глава региона пригласил представителей Индонезии принять участие в ежегодном бизнес-саммите, который будет проходить в Нижнем Новгороде в сентябре 2017 года.В ходе своего визита Мохамад Вахид Суприяди осмотрит Нижегородский кремль, посетит Нижегородский государственный художественный музей, Горьковский автомобильный завод и Вознесенский Печерский мужской монастырь, а также примет участие в "круглом столе", в рамках которого будут обсуждаться вопросы сотрудничества с предприятиями региона.СПРАВКА:По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, по итогам 11 месяцев 2016 года товарооборот региона с Индонезией составил 55,9 млн долларов. Четыре предприятия региона экспортируют свои товары в Индонезию. В 2016 году основными категориями экспорта (55,2% от общего объема) стали изделия из камня, гипса, цемента, слюды или аналогичных материалов, 33,2% - топливо минеральное, нефть и нефтепродукты. Также в прошлом году импортом индонезийских товаров в нашу область занимались 14 организаций, 81% импорта по итогам 2016 года - жиры и масла животного или растительного происхождения, 17,3% - прочие химические продукты.