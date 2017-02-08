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Происшествия

Нижегородское минсоцполитики и прокуратура проводят проверку по факту убийства ребенка в реабилитационном центре

06 февраля 2017 16:13  [508] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство социальной политики Нижегородской области и прокуратура проводят проверку по факту убийства ребенка в социально-реабилитационном центре. Об этом сообщили в министерстве.

Напомним, что по версии следствия, девочку в ночь на 5 февраля 2017 года убила 15-летняя девушка, которая также являлась воспитанницей реабилитационного центра "Пеликан", расположенного в г. Княгинино. Следователи полагают, что подозреваемая зашла в спальню комнату, где находились две малолетние девочки, и из-за малозначительного повода задушила семилетнюю потерпевшую.

"Несовершеннолетняя воспитанница учреждения в настоящее время взята под стражу. Правоохранительными органами проводятся следственные действия. В целях выяснения обстоятельств произошедшего министерством социальной политики Нижегородской области установлено взаимодействие с прокуратурой Княгининского района", - добавили в министерстве социальной политики региона.

Ранее сообщалось, что в отношении 15-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, следователям предстоит оценить действия должностных лиц социально-реабилитационного центра, которые допустили смерть девочки, в том числе дать юридическую оценку того, как они исполняли свои должностные обязанности.

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