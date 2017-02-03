Градозащитница Анна Давыдова сообщила о неправомерных работах на ОКН по ул.Горького в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Дом №74 по ул.Горького Фото: Google maps (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Градозащитница Анна Давыдова сообщила о неправомерных работах на ОКН по ул.Горького в Нижнем Новгороде.



Председатель общественного движения "СпасГрад" Анна Давыдова, отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", сообщила, что в доме №74 по ул. Горького (объект культурного наследия - дом, где писатель Максим Горький начинал жизнь "в людях") ведутся несанкционированные работы.



"Были сегодня в этом доме, и подрядчик работ не смог нам представить ни проект, ни лицензию на проведение работ. Там уже нет перегородок, остались одни стены. Готовим запросы в прокуратуру, полицию и в региональное управление по охране объектов культурного наследия", - рассказала Анна Давыдова.







СПРАВКА:

"Дом, в котором жил "в людях" Горький" расположен по адресу: ул. Горького, 74. В этом доме Горький жил с 1879 года по 1880 год. В это время дом принадлежал владельцу обувного магазина Леонтию Порхунову. Здание представляет собой двухэтажный хорошо сохранившийся дом в архитектурном стиле "эклектика". Из кирпича выполнен первый этаж здания, а второй этаж и чердак деревянные. Градозащитница Анна Давыдова сообщила о неправомерных работах на ОКН по ул.Горького в Нижнем Новгороде.Председатель общественного движения "СпасГрад" Анна Давыдова, отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", сообщила, что в доме №74 по ул. Горького (объект культурного наследия - дом, где писатель Максим Горький начинал жизнь "в людях") ведутся несанкционированные работы."Были сегодня в этом доме, и подрядчик работ не смог нам представить ни проект, ни лицензию на проведение работ. Там уже нет перегородок, остались одни стены. Готовим запросы в прокуратуру, полицию и в региональное управление по охране объектов культурного наследия", - рассказала Анна Давыдова. Напомним , в ноябре 2014 года мингосимущества Нижегородской области реализовало "Дом, в котором жил "в людях" Горький" за 6,9 млн рублей. Он был продан частному лицу - Дмитрию Козлову.СПРАВКА:"Дом, в котором жил "в людях" Горький" расположен по адресу: ул. Горького, 74. В этом доме Горький жил с 1879 года по 1880 год. В это время дом принадлежал владельцу обувного магазина Леонтию Порхунову. Здание представляет собой двухэтажный хорошо сохранившийся дом в архитектурном стиле "эклектика". Из кирпича выполнен первый этаж здания, а второй этаж и чердак деревянные.

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