Ряд депутатов предложил ЕР выдвинуть Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса Нижегородской области Политика

Татьяна Парусова Фото: арзамас.рф



Согласно информации, 14 депутатов (что составляет более половины, всего в Гордуме 25 человек) обратились во фракцию, местный политсовет и президиум регионального политсовета "Единой России" с просьбой "о поддержке своего кандидата - Татьяны Парусовой".



"Татьяна Юрьевна Парусова - наиболее достойный кандидат на пост мэра города Арзамаса: мы уверены в ее способностях в управлении муниципальным образованием, полагаемся на её богатый опыт конструктивного и оперативного решения вопросов местного значения. Татьяна Юрьевна доказала на практике умение справляться с широким спектром задач, стоящих перед городской властью, показала свою принципиальность и высокий нравственный уровень в подходах к решению проблем, приобрела большой авторитет среди коллег и завоевала доверие жителей города", - приводится в пресс-релизе выдержка из письма депутатов.



"Напомним, что и на выборах в областной парламент в сентябре 2016 года Татьяну Парусову как лидера партийного списка "Единой России"



"Такая мощная поддержка не только со стороны единомышленников по партии "Единая Россия", но и представителей всех парламентских партий в гордуме, а также жителей города обязывает Татьяну Парусову рассмотреть возможность своего участии в конкурсе на должность главы муниципального образования – мэра города Арзамаса. Однако окончательное решение она обещала принять после утверждения её кандидатуры местным политсоветом партии "Единая Россия", - отметили в пресс-службе.







Также напомним, что



Ряд депутатов предложил "Единой России" выдвинуть экс-мэра Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Парусовой 6 февраля 2017 года.Согласно информации, 14 депутатов (что составляет более половины, всего в Гордуме 25 человек) обратились во фракцию, местный политсовет и президиум регионального политсовета "Единой России" с просьбой "о поддержке своего кандидата - Татьяны Парусовой"."Татьяна Юрьевна Парусова - наиболее достойный кандидат на пост мэра города Арзамаса: мы уверены в ее способностях в управлении муниципальным образованием, полагаемся на её богатый опыт конструктивного и оперативного решения вопросов местного значения. Татьяна Юрьевна доказала на практике умение справляться с широким спектром задач, стоящих перед городской властью, показала свою принципиальность и высокий нравственный уровень в подходах к решению проблем, приобрела большой авторитет среди коллег и завоевала доверие жителей города", - приводится в пресс-релизе выдержка из письма депутатов."Напомним, что и на выборах в областной парламент в сентябре 2016 года Татьяну Парусову как лидера партийного списка "Единой России" поддержало огромное количество арзамасцев, показав второе место по области в абсолютных голосах», - сообщили в пресс-службе."Такая мощная поддержка не только со стороны единомышленников по партии "Единая Россия", но и представителей всех парламентских партий в гордуме, а также жителей города обязывает Татьяну Парусову рассмотреть возможность своего участии в конкурсе на должность главы муниципального образования – мэра города Арзамаса. Однако окончательное решение она обещала принять после утверждения её кандидатуры местным политсоветом партии "Единая Россия", - отметили в пресс-службе. Напомним , 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состоятся переход на одноглавую систему управления. Заседание конкурсной комиссии назначено на 8 февраля. При этом действующий глава администрации города Игорь Киселев оспаривает в суде переход на одноглавую систему МСУ.Также напомним, что в октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается. Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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