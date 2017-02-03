Съемки сцены фильма "Черновик" прошли в нижегородском метро в ночь на 5 февраля Культура и отдых

Съемки сцены фильма Черновик прошли в нижегородском метро в ночь на 5 февраля Фото: Администрация Нижнего Новгорода

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)

ООО "Компания "Новые люди" сняла сцену фантастического фильма "Черновик" в нижегородском метрополитене в ночь на 5 февраля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.В ночь с 4 на 5 февраля нижегородский метрополитен стал съемочной площадкой фантастического фильма "Черновик" по одноименному роману Сергея Лукьяненко. "Для съемок использовался один из составов нижегородского метро. Поскольку по сценарию действие фильма разворачивается в Москве, кинематографистам пришлось заменить схемы линий метрополитена в двух вагонах на московские. Кроме того, в одном из вагонов была демонтирована входная группа для создания спецэффекта - прохождение сквозь стекло двери. Эта сцена, как и часть других, снималась в депо", - говорится в сообщении.Основным действующим лицом в данном эпизоде стал главный герой фильма в исполнении актера Никиты Волкова, также в съемках были задействованы еще двое актеров - готов, исполняющих роли второго плана. Эпизодическую роль сыграл и сам режиссер Сергей Мокрицкий, назвав сцену со своим участием, ключевым эпизодом фильма. Актерами массовых сцен, изображавших пассажиров, на одну ночь стали сотрудники МП "Нижегородское метро"."Несколько сцен мы отсняли в московском метро, но из-за специфики и большой загруженности столичной подземки основные кадры этого эпизода снять в Москве нам не разрешили. Спасибо руководству нижегородского метрополитена за оказанную помощь", - сказал Сергей Мокрицкий.СПРАВКА:ООО "Компания "Новые люди" при поддержке Министерства культуры РФ начала съемки фильма "Черновик" по одноименному роману Сергея Лукьяненко осенью 2016 года. Режиссер картины - Сергей Мокрицкий, в ролях - Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте и другие. Премьера на центральном телевидении запланирована на конец 2017 года. Лента повествует о москвиче Кирилле, который оказывается вычеркнутым из памяти близких людей. Постепенно Кирилл узнает, что он избран для того, "чтобы стать таможенником между параллельными мирами".