Нижегородская полиция устанавливает виновных в поджоге автомобиля депутата из г.Выкса Александра Кобякова Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)

Полиция устанавливает виновных в поджоге автомобиля депутата из г.Выкса Нижегородской области Александра Кобякова. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, 3 февраля 2017 года в микрорайоне "Молодежный" в Выксе произошло возгорание автомобиля Nissan Teana, принадлежавшего главе фракции "Единая Россия" в Совете депутатов городского округа Александру Кобякову. По предварительным данным, машина сгорела в результате поджога. В связи с этим было возбуждено уголовное дело."Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства.