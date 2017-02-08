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Происшествия

Нижегородская полиция устанавливает виновных в поджоге автомобиля депутата из г.Выкса Александра Кобякова

06 февраля 2017 18:17  [456] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Полиция устанавливает виновных в поджоге автомобиля депутата из г.Выкса Нижегородской области Александра Кобякова. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 3 февраля 2017 года в микрорайоне "Молодежный" в Выксе произошло возгорание автомобиля Nissan Teana, принадлежавшего главе фракции "Единая Россия" в Совете депутатов городского округа Александру Кобякову. По предварительным данным, машина сгорела в результате поджога. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

"Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства.

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