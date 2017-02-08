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Общество

Более 4,5 тысяч многодетных семей стоят в очереди на земельные участки в Нижегородской области на февраль 2017 года

06 февраля 2017 18:31  [432] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Более 4,5 тысяч многодетных семей стоят в очереди на земельные участки в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений 6 февраля 2017 года.

По данным на 5 февраля 2017 года в очередях на получение земельных участков (в органах МСУ и министерстве инвестиций) состоят 4 520 многодетных семей, из них 3 754 - на получение земельных участков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 766 - для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества.

Также в министерстве отметили, что перечни земельных участков формируются и утверждаются ежегодно в срок до 1 марта текущего года, поэтому пока количество земельных участков, которые планируется предоставить многодетным семьям в 2017 году, не представляется возможным. В 2016 году многодетным семьям было предоставлено 397 земельных участков.

Напомним, что в Нижнем Новгороде участки под ИЖС ожидают более 200 многодетных семей.

Напомним также, что количество многодетных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год: на 1 января 2017 года в области проживает 21 214 многодетных семьи, что на 10,2% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).

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