Нижегородская "Чайка" уступила молодежной команде "Спартак" (Москва) в матче 6 февраля Спорт

(НИА "Нижний Новгород" - Владимир Муравьев)

Нижегородская "Чайка" уступила молодежной команде "Спартак" (Москва) в матче 6 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".Равный по игре первый период завершился в пользу нижегородцев. "Чайка" заполучила преимущество, воспользовавшись единственным (в стартовой 20-минутке) удалением гостей. Михаил Есаян завершил розыгрыш большинства удачным броском. Он же на седьмой минуте второго периода "продавил" атаку к воротам "Спартака" и добиванием оформил "дубль". А на 14 минуте периода голом увенчался прорыв к воротам москвичей Кирилла Клопова."Спартак" в контратаке отыграл одну шайбу уже на 15-й минуте второго периода, а после перерыва продолжил свой "камбек". Спустя 53 секунды после начала третьего периода гости отыграли еще одну шайбу. На 13-й минуте счет стал равным, после чего тренерский штаб нижегородцев взял тайм-аут. Но повлиять на неблагоприятный ход игры не удалось: спартаковцы забросили еще две шайбы с интервалом в 14 секунд на 14-й минуте периода и удержали победу. "Чайка" уступила 3:5."Чайка" и МХК "Спартак" проведут повторный матч чемпионата Молодежной хоккейной лиги 7 февраля.