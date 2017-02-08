Двое мужчин погибли из-за неосторожного курения в Нижегородской области 7 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин погибли из-за неосторожного курения в Нижегородской области 7 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.В 07:43 поступило сообщение о возгорании в квартире дома на ул. Воровского в Кулебаках. Личным составом пожарной охраны из дома были эвакуированы по лестничным маршам 15 человек, из них пятеро детей. На месте пожара найдено тело хозяина жилища - мужчины 1954 года рождения. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожности при курении. В результате обгорело домашнее имущество на общей площади 2 кв.м.Предположительно по той же причине произошел пожар в п. С. Разина Лукояновского района. Сообщение о нем поступило в 21:28. Там сгорел жилой дом на площади 50 кв.м. На месте возгорания обнаружено тело хозяина дома - мужчины 1957 года рождения.