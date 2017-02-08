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Происшествия

Три крупных пожара произошло в Нижегородской области из-за неисправности печного отопления 6 февраля

07 февраля 2017 10:51  [279] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три крупных пожара произошло в Нижегородской области из-за неисправности печного отопления 6 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, один из них зарегистрирован в д. Рекшино г.о.г Бор. Около 10:00 там загорелся садовый домик. В результате сгорела кровля, обгорело домашнее имущество на первом, втором и третьем этажах. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.

Около 17:00 подобный пожар произошел в г. Бор на ул. Ленина. Там сгорела кровля жилого дома и надворные постройки на общей площади 101 кв.м.

А в 20:26 поступило сообщение о пожаре в д. Синцово г.о.г Бор. Там также сгорел жилой дом на площади 100 кв.м.

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