Следователи проводят проверку по фактам гибели на пожаре двух мужчин в Нижегородской области Происшествия

Фото: СК РФ



Согласно информации, вечером 6 февраля 2017 года загорелся жилой дом в р.п. Ст. Разина Лукояновского района области. На месте пожара было обнаружено тело хозяина.



В ночь на 7 февраля в с. Мадаево Починковского района после тушения пожара жилого дома также было обнаружено тело 59-летнего мужчины.



По предварительным данным, в обоих случаях возгорание произошло в деревянных домах, оборудованных печным отоплением. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы.



Согласно предварительной информации, очаг возгорания в обоих случаях находился в непосредственной близости от тел погибших. Следователи не исключают, что причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем Следователи проводят проверку по фактам гибели на пожаре двух мужчин в Лукояновском и Починковском районах Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.Согласно информации, вечером 6 февраля 2017 года загорелся жилой дом в р.п. Ст. Разина Лукояновского района области. На месте пожара было обнаружено тело хозяина.В ночь на 7 февраля в с. Мадаево Починковского района после тушения пожара жилого дома также было обнаружено тело 59-летнего мужчины.По предварительным данным, в обоих случаях возгорание произошло в деревянных домах, оборудованных печным отоплением. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы.Согласно предварительной информации, очаг возгорания в обоих случаях находился в непосредственной близости от тел погибших. Следователи не исключают, что причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении самих жильцов.

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