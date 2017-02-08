Суд ввел наблюдение в отношении свинокомплекса "Ильиногорское" в Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Суд ввел наблюдение в отношении ОАО "Ильиногорское" в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.
Согласно информации, ООО "Ильиногорск Агро Сервис" обратилось в суд с иском о признании свинокомплекса банкротом еще в июле 2016 года. Иск был принят к производству как заявление о вступлении в дело о банкротстве, так как ранее с аналогичным иском в суд уже обратилось межрайонная ИФНС № 2 по Нижегородской области. Однако в ноябре суд отказал налоговой службе в удовлетворении заявления.
Задолженность ОАО "Ильиногорское" перед ООО "Ильиногорск Агро Сервис" составляла 1,4 млн рублей. Заявление компании суд признал обоснованным и 31 января 2017 года ввел в отношении свинокомплекса процедуру наблюдения. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о банкротстве компании назначено на 15 июня 2017 года.
В связи с тем, что процедура наблюдения уже введена, суд отказал ИФНС № 2 в принятии второго иска
о банкротстве ОАО "Ильиногорское".
Напомним
, в марте 2016 года госинспекция труда в Нижегородской области оштрафовала ОАО "Ильиногорское" за долг по зарплате более 10 млн рублей.
СПРАВКА:
ОАО "Ильиногорское", образованное в декабре 1972 году, включает в себя два крупных свиноводческих комплекса и племенной репродуктивный завод, предназначенный для производства ремонтных свинок, обеспечивающих обновление материнского стада в промышленных комплексах.
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