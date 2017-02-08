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Происшествия

Работник стекольного производства в Нижегородской области получил открытые переломы из-за падения на ногу пачки стекла

07 февраля 2017 11:30  [299] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работник стекольного производства в Нижегородской области получил открытые переломы из-за падения на ногу пачки стекла. Об этом сообщается на сайте Государственная инспекция труда в регионе 6 февраля 2017 года.

Согласно информации, ведомство приступило к расследованию тяжелого несчастного случая с 30-летним оператором кромкообрабатывающего центра на Борском стекольном производстве ООО "ОСС-Кант".

Как сообщается на сайте ведомства, днем 5 февраля при перемещении тележки со стеклом к месту производства работ пачка стекла упала на ногу оператора, в результате чего тот получил тяжелую травму в виде множественных сложных открытых переломов костей.

Проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины.

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