Суд приговорил нижегородца к условному сроку за незаконную рубку лесных насаждений Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Лукояновского района Нижегородской области к условному сроку за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом сообщает прокуратура региона 7 февраля 2017 года.Согласно информации, суд признал 22-летнего местного жителя виновным по п. "г" ч.2 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).Было установлено, что молодой человек, не имея соответствующего официального разрешения на лесозаготовительную деятельность, привлек к рубке неустановленное следствием лицо, введя его в заблуждение о законности своих действий. После чего привлеченный работник вечером 9 июня 2016 год бензопилой спилил сосны общим объемом 17,44 кубометров."Департаменту лесного хозяйства области был причинен ущерб в сумме более 138 тысяч рублей, являющийся крупным", - говорится в сообщении.В ходе заседания вина обвиняемого была установлена и доказана, в связи с чем суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Этим же приговором суд обязал его возместить причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.