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Общество

Роспотребнадзор выявил 18 марок "незамерзайки" с превышением метанола в Нижегородской области с декабря 2016 года

07 февраля 2017 13:31  [440] Общество
Продажа незамерзайки (Фото: социальная сеть)

Продажа незамерзайки

Фото: социальная сеть

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области выявили 18 марок стеклоомывающей жидкости с превышением метанола в торговых точках региона с декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года. Об этом сообщила замруководителя управления Ольга Степанова на пресс-конференции 7 февраля.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции" выпущено 23 декабря 2016 года. В связи с этим сотрудники ведомства и правоохранительные органы осуществляют проверку торговых объектов, которые реализуют стеклоомывающую жидкость.

По словам Ольги Степановой, с конца декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года Роспотребнадзор провел 639 проверок торговых точек и изъял порядка 5 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции (675 литров стеклоомывающей жидкости). Торговые объекты за это нарушение оштрафованы на 142 тысячи рублей.

В Роспотребнадзоре также предоставили перечень с 18 выявленными с декабря по февраль незамерзающими стеклоомывающими жидкостями с содержанием метанола, превышающим допустимые значения. В их перечень, по данным управления, входят следующие "незамерзайки": "Зимний" (производитель ООО "Профстиль", Москва); "SKYLUX" (ООО "Вектор", Московская область); "Зимняя дорога" (ООО "Лангория", Москва); "Nord Wind" Glass Cleaner (ООО ТД "ВымпелТорг", Москва); "TOP ENERGY" (ООО "ТПК КИФ", Москва); "Алтын" (ООО Интер-Торг, Москва); "Сибирь" (ООО "Авангард", Москва); "Лазурь" марки А (ООО "Химсервис", Московская область); "Сибирь" (ООО "ЭлитЭстейтКомпани").

Кроме того, речь идет о "незамерзайках" "Autofrost" (ООО "Автохим 52", г.Дзержинск); "FORSAGE clean master" (ООО "ТХ ХимСинтез", Нижний Новгород); "Expert" (ООО "ТХ ХимСинтез", Нижний Новгород); "Блеск. Fingristal-30С" (ООО "Кондор", Москва); стеклоомыватель "Snow Road" (ООО "Арт-Центр", Нижний Новгород); "Концентрат HI-GeaR -50С" (ООО "Автохимпроект", Москва); стеклоомывающая жидкость серии "Зимний "Блеск" (ООО "ПрофСтиль", Москва).

В Роспотребнадзоре также сообщили, что содержание метанола в двух из 18 выявленных жидкостей превышает допустимые значения более чем в тысячу раз: в 1 130 раз - стеклоомывающая жидкость "Perfekt" (производитель ООО "ПрофСтиль", Москва) и в 1 092 раза - стеклоомывающая жидкость "Winter Way-25" (ООО "ЭлинарПрот", Москва).

"Мы тесно взаимодействуем по этому вопросу с МВД и следователями, и периодически узнаем, что некоторых юрлиц, указанных как производители, нет вообще", - рассказала Ольга Степанова.

Она также напомнила, что жители региона могут позвонить и сообщить о фактах реализации несанкционированной продукции на телефон "горячей" линии регионального Роспотребнадзора: 436-78-90. "На февраль 2017 года получено около 80 обращений", - отметила Степанова.

Напомним , что по данным на 20 января в Роспотребнадзор выявил в Нижегородской области стеклоомывающую жидкость и с превышением метанола семи марок.

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