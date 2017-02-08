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Общество

Роспотребнадзор арестовал выставленные на продажу в Нижегородской области норковые шубы без маркировки

07 февраля 2017 14:25  [723] Общество
Магазин шуб (Фото: http://biz911.net/)

Магазин шуб

Фото: http://biz911.net/

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области арестовало выставленные на продажу норковые шубы без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба управления 7 февраля 2017 года.

Шубы Italy Style продавались в магазине индивидуального предпринимателя в г.Шахунья. Нарушение выразилось в том, что на трех из них контрольный (идентификационный) знак (КИЗ) был зеленого цвета вместо красного. А это значит, что достоверные сведения об этих изделиях не переданы в информационный ресурс маркировки, и, таким образом шубы считаются немаркированными и их продажа является незаконной.

Специалисты управления Роспотребнадзора изъяли шубы из продажи и арестовали их. Сумма арестованного товара составила 251,4 тысячи рублей. Специалисты обратились в суд для принятия мер по статье 15.12 ч.2 КоАП РФ (Продажа товаров и продукции без маркировки), ответственность за которую для юридических лиц предусматривает штраф от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

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