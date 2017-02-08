Ростелеком и Пенсионный фонд России открыли программу семинаров по проекту "Азбука Интернета" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, 7 февраля прошел первый такой семинар. "Ростелеком и ПФР теперь не только занимаются разработкой учебного пособия и методических материалов, проводят занятия с пенсионерами, но и предоставляют возможность организаторам курсов и преподавателям узнать о преимуществах работы по программе "Азбука Интернета", обменяться опытом и поделиться лучшими практиками с коллегами в других регионах", - говорится в сообщении.



Слушателями первого семинара стали сотрудники комплексных центров социального обслуживания Санкт-Петербурга, социальных центров Оренбурга и Ивановской области, министерств труда Республик Дагестан и Тыва, Астраханской области, представители Серпуховского дома ветеранов Московской области. К семинару подключились также студии в Сыктывкаре (Республика Коми), Екатеринбурге, Кемерово, Великом Новгороде, Ханты-Мансийске (ХМАО), Салехарде (ЯНАО), Нижнем Новгороде.



Вице-президент ПАО "Ростелеком" Александр Маслов отметил, что "Ростелеком" является сегодня провайдером новых цифровых сервисов, поэтому компания заинтересована в том, чтобы как можно большее количество людей умело и могло ими воспользоваться. Кроме того, программа "Азбука Интернета" приобретает особую важность с учетом того, что "Ростелеком" реализует проект устранения цифрового неравенства, в рамках которого "оптический" интернет приходит в удаленные малонаселенные села и деревни (с численностью населения 250-500 человек).



Первый заместитель председателя правления ПФР Лилия Чижик из студии в Москве в свою очередь рассказала о финансовом участии Пенсионного фонда в организации учебных курсов. С января 2015 года отделения ПФР софинансируют социальные программы субъектов России по компьютерному обучению неработающих пенсионеров. За два года фонд выделил 80,4 млн рублей на эти цели, а в 2017 году направит еще около 50 млн рублей. Обучение по программам, субсидированных Пенсионным фондом, прошли 41,6 тысяч пенсионеров в 2015 году и 37,6 тысяч пенсионеров в 2016 году.



"Не меньший интерес слушателей вызвало также включение нижегородской студии, где собрались представители регионального министерства социальной политики и преподаватели, успешно реализующие программу обучения пенсионеров компьютерной грамотности по "Азбуке Интернета" уже в течение двух лет. Следует отметить, что именно в Нижегородской области проводилось массовое тестирование пособия еще до его официального всероссийского старта", - говорится в сообщении.



Необходимость организации цикла обучающих семинаров выявилась, когда на интернет-



Кроме того, в рамках проекта "Азбука Интернета" постоянно разрабатываются и размещаются на



Помимо этого, подготовлен и скоро появится на ПАО "Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) открыли программу дистанционных семинаров для преподавателей и организаторов курсов компьютерной грамотности для пенсионеров по программе "Азбука Интернета". Об этом сообщает пресс-служба компании.Согласно информации, 7 февраля прошел первый такой семинар. "Ростелеком и ПФР теперь не только занимаются разработкой учебного пособия и методических материалов, проводят занятия с пенсионерами, но и предоставляют возможность организаторам курсов и преподавателям узнать о преимуществах работы по программе "Азбука Интернета", обменяться опытом и поделиться лучшими практиками с коллегами в других регионах", - говорится в сообщении.Слушателями первого семинара стали сотрудники комплексных центров социального обслуживания Санкт-Петербурга, социальных центров Оренбурга и Ивановской области, министерств труда Республик Дагестан и Тыва, Астраханской области, представители Серпуховского дома ветеранов Московской области. К семинару подключились также студии в Сыктывкаре (Республика Коми), Екатеринбурге, Кемерово, Великом Новгороде, Ханты-Мансийске (ХМАО), Салехарде (ЯНАО), Нижнем Новгороде.Вице-президент ПАО "Ростелеком" Александр Маслов отметил, что "Ростелеком" является сегодня провайдером новых цифровых сервисов, поэтому компания заинтересована в том, чтобы как можно большее количество людей умело и могло ими воспользоваться. Кроме того, программа "Азбука Интернета" приобретает особую важность с учетом того, что "Ростелеком" реализует проект устранения цифрового неравенства, в рамках которого "оптический" интернет приходит в удаленные малонаселенные села и деревни (с численностью населения 250-500 человек).Первый заместитель председателя правления ПФР Лилия Чижик из студии в Москве в свою очередь рассказала о финансовом участии Пенсионного фонда в организации учебных курсов. С января 2015 года отделения ПФР софинансируют социальные программы субъектов России по компьютерному обучению неработающих пенсионеров. За два года фонд выделил 80,4 млн рублей на эти цели, а в 2017 году направит еще около 50 млн рублей. Обучение по программам, субсидированных Пенсионным фондом, прошли 41,6 тысяч пенсионеров в 2015 году и 37,6 тысяч пенсионеров в 2016 году."Не меньший интерес слушателей вызвало также включение нижегородской студии, где собрались представители регионального министерства социальной политики и преподаватели, успешно реализующие программу обучения пенсионеров компьютерной грамотности по "Азбуке Интернета" уже в течение двух лет. Следует отметить, что именно в Нижегородской области проводилось массовое тестирование пособия еще до его официального всероссийского старта", - говорится в сообщении.Необходимость организации цикла обучающих семинаров выявилась, когда на интернет- портал стали поступать вопросы, связанные с практикой обучения и алгоритмом создания курсов. В настоящее время обучение по программе "Азбука Интернета" ведется на курсах, которые организуют не только отделения ПФР и филиалы "Ростелекома", но и региональные управления социальной защиты. В ряде регионов в работу включились также университеты и библиотеки, общественные центры, региональные подразделения Союза пенсионеров и другие организации.Кроме того, в рамках проекта "Азбука Интернета" постоянно разрабатываются и размещаются на сайте новые блоки материалов по самым актуальным темам. Так, в конце 2016 года программа была дополнена специальными обучающими модулями, посвященными правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете и поиску работы через сеть. Оба модуля содержат разделы о правилах безопасности при совершении оплат и размещении личной информации в сети.Помимо этого, подготовлен и скоро появится на сайте новый раздел "Азбуки Интернета" об электронных услугах Пенсионного фонда. В процессе подготовки находится также раздел, в котором будут описаны принципы работы с мобильными приложениями, включая подраздел о работе с мобильным приложением ПФР. Новые материалы "Азбуки Интернета" станут доступны пользователям уже в первой половине 2017 года.

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