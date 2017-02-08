Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
08 февраля 2017 15:36  [169] Продажи LCV "ГАЗ" выросли на четверть в январе 2017 года
08 февраля 2017 13:32  [282] "Нижегородский водоканал" намерен вложить порядка 1 млрд рублей в реализацию инвестпрограмм в 2017 году
08 февраля 2017 13:11  [207] Дебиторская задолженность населения перед "Нижегородским водоканалом" составляет более 400 млн рублей по итогам 2016 года
08 февраля 2017 10:49  [151] НБД-Банк и МСП Банк направили 80 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в рамках программы "МСП-Дуэт"
07 февраля 2017 17:02  [275] Квартиры последнего дома ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде реализует ООО "Автобан"
07 февраля 2017 14:32  [183] Ростелеком и Пенсионный фонд России открыли программу семинаров по проекту "Азбука Интернета"
07 февраля 2017 13:37  [299] Нижегородский "ОКБМ Африкантов" поставит в Санкт-Петербург две реакторные установки для атомного ледокола в сентябре 2017 года
07 февраля 2017 11:09  [349] Суд ввел наблюдение в отношении свинокомплекса "Ильиногорское" в Нижегородской области
06 февраля 2017 14:50  [294] "Теплоэнерго" планирует вложить до 25 млрд рублей в рамках договора концессии
06 февраля 2017 14:19  [325] ЛПК нижегородского ВМЗ увеличил производство горячекатного рулона в 2016 году на 5% - до 1,2 млн тонн
Бизнес

Ростелеком и Пенсионный фонд России открыли программу семинаров по проекту "Азбука Интернета"

07 февраля 2017 14:32  [183] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО "Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) открыли программу дистанционных семинаров для преподавателей и организаторов курсов компьютерной грамотности для пенсионеров по программе "Азбука Интернета". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 7 февраля прошел первый такой семинар. "Ростелеком и ПФР теперь не только занимаются разработкой учебного пособия и методических материалов, проводят занятия с пенсионерами, но и предоставляют возможность организаторам курсов и преподавателям узнать о преимуществах работы по программе "Азбука Интернета", обменяться опытом и поделиться лучшими практиками с коллегами в других регионах", - говорится в сообщении.

Слушателями первого семинара стали сотрудники комплексных центров социального обслуживания Санкт-Петербурга, социальных центров Оренбурга и Ивановской области, министерств труда Республик Дагестан и Тыва, Астраханской области, представители Серпуховского дома ветеранов Московской области. К семинару подключились также студии в Сыктывкаре (Республика Коми), Екатеринбурге, Кемерово, Великом Новгороде, Ханты-Мансийске (ХМАО), Салехарде (ЯНАО), Нижнем Новгороде.

Вице-президент ПАО "Ростелеком" Александр Маслов отметил, что "Ростелеком" является сегодня провайдером новых цифровых сервисов, поэтому компания заинтересована в том, чтобы как можно большее количество людей умело и могло ими воспользоваться. Кроме того, программа "Азбука Интернета" приобретает особую важность с учетом того, что "Ростелеком" реализует проект устранения цифрового неравенства, в рамках которого "оптический" интернет приходит в удаленные малонаселенные села и деревни (с численностью населения 250-500 человек).

Первый заместитель председателя правления ПФР Лилия Чижик из студии в Москве в свою очередь рассказала о финансовом участии Пенсионного фонда в организации учебных курсов. С января 2015 года отделения ПФР софинансируют социальные программы субъектов России по компьютерному обучению неработающих пенсионеров. За два года фонд выделил 80,4 млн рублей на эти цели, а в 2017 году направит еще около 50 млн рублей. Обучение по программам, субсидированных Пенсионным фондом, прошли 41,6 тысяч пенсионеров в 2015 году и 37,6 тысяч пенсионеров в 2016 году.

"Не меньший интерес слушателей вызвало также включение нижегородской студии, где собрались представители регионального министерства социальной политики и преподаватели, успешно реализующие программу обучения пенсионеров компьютерной грамотности по "Азбуке Интернета" уже в течение двух лет. Следует отметить, что именно в Нижегородской области проводилось массовое тестирование пособия еще до его официального всероссийского старта", - говорится в сообщении.

Необходимость организации цикла обучающих семинаров выявилась, когда на интернет- портал стали поступать вопросы, связанные с практикой обучения и алгоритмом создания курсов. В настоящее время обучение по программе "Азбука Интернета" ведется на курсах, которые организуют не только отделения ПФР и филиалы "Ростелекома", но и региональные управления социальной защиты. В ряде регионов в работу включились также университеты и библиотеки, общественные центры, региональные подразделения Союза пенсионеров и другие организации.

Кроме того, в рамках проекта "Азбука Интернета" постоянно разрабатываются и размещаются на сайте новые блоки материалов по самым актуальным темам. Так, в конце 2016 года программа была дополнена специальными обучающими модулями, посвященными правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете и поиску работы через сеть. Оба модуля содержат разделы о правилах безопасности при совершении оплат и размещении личной информации в сети.

Помимо этого, подготовлен и скоро появится на сайте новый раздел "Азбуки Интернета" об электронных услугах Пенсионного фонда. В процессе подготовки находится также раздел, в котором будут описаны принципы работы с мобильными приложениями, включая подраздел о работе с мобильным приложением ПФР. Новые материалы "Азбуки Интернета" станут доступны пользователям уже в первой половине 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph