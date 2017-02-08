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Общество

"Подобных ситуаций, как в Княгинино, на моей памяти не было и, надеюсь, никогда не будет", - Маргарита Ушакова

07 февраля 2017 15:19  [701] Общество
Маргарита Ушакова (Фото: сайт уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области)

Маргарита Ушакова

Фото: сайт уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) "Подобных ситуаций, как в Княгинино, на моей памяти не было и, надеюсь, никогда не будет", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, комментируя уголовное дело об убийстве семилетней девочки, в котором подозревается 15-летняя девушка.

"В Княгининском районе произошла трагическая и неординарная ситуация. Сейчас в ней разбираются все заинтересованные структуры: следственные органы, учредитель социально-реабилитационного центра, где произошла трагедия. Воспитанница учреждения задержана - компетентные органы проводят следственные действия. На моей памяти подобных ситуаций не было и, надеюсь, больше никогда не будет", - отметила Маргарита Ушакова.

"Я, как уполномоченный по правам ребенка, также включилась в ситуацию в рамках соглашения, заключенного с силовыми структурами. О трагедии также проинформирован уполномоченный при президенте, в аппарат правительства направлена информация - это очень нестандартная ситуация", - подчеркнула омбудсмен.

"Необходимо провести оценку действий не только несовершеннолетней, но и работников учреждения. Надо сделать соответствующие выводы, чтобы подобная ситуация не повторилась", - добавила она.

Напомним, что по версии следствия, подозреваемая 15-летняя девушка совершила убийство семилетней девочки в ночь на 5 февраля 2017 года в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Пеликан", расположенном в г. Княгинино. Следователи полагают, что она зашла в спальню комнату, где находились две малолетние девочки, и из-за малозначительного повода задушила семилетнюю потерпевшую.

Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователям также предстоит оценить действия должностных лиц социально-реабилитационного центра, которые допустили смерть девочки, в том числе дать юридическую оценку того, как они исполняли свои должностные обязанности.

Напомним также, что помимо СК, который расследует это преступление, к проверке подключились региональное министерство социальной политики с прокуратурой Княгининского района.

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