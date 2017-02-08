Суд в Нижегородской области обязал администрацию МСУ организовать водоотведение с целью прекратить сброс неочищенных стоков Общество

Суд обязал администрацию г.о.г. Шахунья Нижегородской области организовать водоотведение в д. Б.Свеча с целью прекратить сброс неочищенных стоков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 7 февраля 2017 года.



Согласно информации, в Шахунский районный суд обратился нижегородский межрайонный природоохранный прокурор с иском к администрации городского округа Шахуньи и МУП "Водоканал" о прекращении сброса неочищенных сточных вод на земельный участок за д. Большая Свеча.



Проверка установила, что около указанной деревни осуществляется сброс неочищенных стоков от многоквартирных домов, школы, детского сада, дома культуры и др. на земельный участок, расположенный в непосредственной близости от р. Свеча. Сброс осуществляется через самотечную канализационную систему, отводящую сточные воды от вышеуказанных объектов.



Результат анализа стоков показал, что содержание загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Свеча, превысило предельно допустимые концентрации для рыбохозяйственного водоема первой категории.



В связи с этим суд обязал местную администрацию организовать водоотведение в д. Б.Свеча, а МУП "Водоканал" - прекратить сброс неочищенных стоков. Решение суда необходимо исполнить до 31 декабря. Решение в законную силу не вступило.

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