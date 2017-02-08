Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородского ФК "Олимпиец" Спорт

Николай Писарев Фото: ФК "Олимпиец"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородского ФК "Олимпиец". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба 7 февраля 2017 года.Согласно информации, Николай Писарев известен как футболист по выступлениям за московские клубы "Торпедо", "Динамо" и "Спартак", а также за испанскую "Мериду" и немецкий "Санкт-Паули". Также он провел три матча за национальную сборную России. Завершил карьеру футболиста в 2001 году, на тренерской работе – с 2002 года.С 2010 года Писарев занимал в Российском футбольном союзе пост спортивного директора и возглавлял молодежную сборную нашей страны. Под его руководством сборная впервые за 15 лет завоевала право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы 2013 года. Многие футболисты, игравшие у него в "молодежке", сейчас выступают за национальную команду страны.Под руководством нового тренера нижегородская команда 9 февраля отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках.