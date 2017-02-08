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Происшествия

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего в январе 28-летнего саровчанина Павла Фомина

07 февраля 2017 16:03  [507] Происшествия
Павел Фомин

Павел Фомин

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего в январе 28-летнего саровчанина Павла Фомина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 7 февраля 2017 года.

Согласно информации, мужчина 30 января 2017 года ушел из дома по адресу: г. Саров, ул. Юности, д.35 и до сих пор не вернулся.

Приметы: худощавое телосложение, рост 190 см, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые. Был одет в черную шапку, светло-синюю куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки на шнурках.

Особые приметы: речь заторможена, грудная клетка вогнутая ("кифоз"), на левой кисти в области большого пальца татуировка в виде точки.

Информацию, касающуюся местонахождения пропавшего, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831) 291-51-51 (волонтеры).

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