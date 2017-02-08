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Проект федзакона об отмене транспортного налога поддержал профильный комитет ЗС НО

07 февраля 2017 16:48  [1626] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Проект федерального закона об отмене транспортного налога поддержал профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству, 7 февраля 2017 года.

Проект изменений в Налоговый кодекс России инициировал депутат Владислав Атмахов (фракция ЛДПР). По его словам, в Госдуму уже шесть раз вносилось такое предложение, и время от времени Законодательные собрания разных регионов тоже с ним выходят. "Я надеюсь, что возникнет синергетический эффект, который в конечном итоге приведет наш закон к тому виду, в котором он реализуется в мировой практике", - отметил депутат.

Атмахов пояснил, что речь в данном случае идет о включении налога в цену на бензин. "Свой расчет мы дали еще в 2015 году, когда бензин стоил около 25 рублей. Предполагалось, что повышение может составить порядка 10%. Теперь бензин стоит 35 рублей, и если он еще подорожает на 3,5 рубля, людям просто нужно будет объяснить, что происходит экономия на транспортном налоге, а платить придется столько, сколько они используют свое транспортное средство. Население двумя руками будет за", - сказал Атмахов, добавив также, что такое решение побудит граждан использовать экологический транспорт в большем количестве.

Он сообщил, что собираемость транспортного налога в Нижегородской области, по данным налоговой службы, в 2016 году составила 94%. "Но это сбор лишь с тех, кто оформлен. На самом же деле этот процент гораздо ниже", - подчеркнул Владислав Атмахов.

Члены комитета приняли решение поддержать инициативу, однако отметили, что проект будет очень сложным в реализации. Так, депутат Валерий Осокин (фракция "Единая Россия") подчеркнул, что перспектива принятия законопроекта "призрачна". Он выразил мнение, что с правительством целесообразнее обсуждать возможность "послаблений" в оплате этого налога для населения. "Если же закон примут, бюджет может потерять очень много средств", - сказал Осокин.

Депутат Андрей Тарасов (фракция "Единая Россия") сообщил, что такой законопроект будет сложным для принятия, так как бюджеты и регионов, и страны уже приняты. Атмахов на это ответил, что формирование бюджета России на 2018 год начнется через месяц-полтора, поэтому вносить инициативу необходимо в самое ближайшее время.

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