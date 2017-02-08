Квартиры последнего дома ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде реализует ООО "Автобан" Бизнес

ЖК Зенит (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Квартиры последнего дома ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде реализует ООО "Автобан". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель компании Татьяна Юрина.



По ее словам, на территории жилого комплекса строится еще один девятиэтажный жилой дом. Он располагается на ул. Краснозвездной, 7 (Советский район). В настоящее время подрядчик уже полностью возвел "коробку" здания. Сдача в эксплуатацию нового дома, согласно проектной декларации, состоится в конце 2017 года. Татьяна Юрина подчеркнула, что практически все квартиры в последней новостройке ЖК "Зенит" уже реализованы, и в продаже в данный момент осталось не более 20 квартир.



"ЖК "Зенит" - это готовый и полностью благоустроенный комплекс, который находится на территории бывшего зенитно-ракетного училища в районе проспекта Гагарина. Это тихое место недалеко от центра города. В экологическом отношении этот район является одним из наиболее благоприятных и престижных районов Нижнего Новгорода, потому что с одной стороны объекта расположена зона отдыха Щелковский хутор - обширная лесная территория с тремя озерами, с другой стороны - центральный парк "Швейцария" - традиционное место отдыха горожан", - отметила Татьяна Юрина. Она также добавила, что сейчас на территории комплекса строится новый детский сад, кроме того организовано множество детских игровых площадок.



Квартиры последнего дома ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде реализует ООО "Автобан". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель компании Татьяна Юрина.По ее словам, на территории жилого комплекса строится еще один девятиэтажный жилой дом. Он располагается на ул. Краснозвездной, 7 (Советский район). В настоящее время подрядчик уже полностью возвел "коробку" здания. Сдача в эксплуатацию нового дома, согласно проектной декларации, состоится в конце 2017 года. Татьяна Юрина подчеркнула, что практически все квартиры в последней новостройке ЖК "Зенит" уже реализованы, и в продаже в данный момент осталось не более 20 квартир."ЖК "Зенит" - это готовый и полностью благоустроенный комплекс, который находится на территории бывшего зенитно-ракетного училища в районе проспекта Гагарина. Это тихое место недалеко от центра города. В экологическом отношении этот район является одним из наиболее благоприятных и престижных районов Нижнего Новгорода, потому что с одной стороны объекта расположена зона отдыха Щелковский хутор - обширная лесная территория с тремя озерами, с другой стороны - центральный парк "Швейцария" - традиционное место отдыха горожан", - отметила Татьяна Юрина. Она также добавила, что сейчас на территории комплекса строится новый детский сад, кроме того организовано множество детских игровых площадок. Напомним , о строительство детского сада в жилом комплексе "Зенит" стало известно еще в октябре 2016 года, когда был определен подрядчик. Сообщалось, что учреждение будет рассчитано на 110 детей. Всего запланировано шесть групп, в том числе две ясельных. Объект должен быть построен до конца октября 2017 года.

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