Облправительство намерено провести проверку в отношении собственника ОКН по ул. Горького в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Дом №74 по ул.Горького Фото: НИА Нижний Новгород (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Правительство Нижегородской области намерено провести проверку в отношении собственника объекта культурного наследия (ОКН) на ул. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области 7 февраля 2017 года.



Такую проверку правительство организует в связи с



В региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили, что к ним не поступало обращений от собственника здания.







СПРАВКА:

"Дом, в котором жил "в людях" Горький" расположен по адресу: ул. Горького, 74. В этом доме Горький жил с 1879 года по 1880 год. В это время дом принадлежал владельцу обувного магазина Леонтию Порхунову. Здание представляет собой двухэтажный хорошо сохранившийся дом в архитектурном стиле "эклектика". Из кирпича выполнен первый этаж здания, а второй этаж и чердак деревянные. Правительство Нижегородской области намерено провести проверку в отношении собственника объекта культурного наследия (ОКН) на ул. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области 7 февраля 2017 года.Такую проверку правительство организует в связи с публикацией комментария председателя общественного движения "СпасГрад" Анны Давыдовой, которая рассказала о том, что в доме №74 по ул. Горького (объект культурного наследия - дом, где писатель Максим Горький начинал жизнь "в людях") ведутся несанкционированные работы. Она отметила, что в доме-памятнике "уже нет перегородок, остались одни стены".В региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили, что к ним не поступало обращений от собственника здания. Напомним , в ноябре 2014 года мингосимущества Нижегородской области продало "Дом, в котором жил "в людях" Горький" за 6,9 млн рублей. Его приобрел Дмитрий Козлов, который является частным лицом.СПРАВКА:"Дом, в котором жил "в людях" Горький" расположен по адресу: ул. Горького, 74. В этом доме Горький жил с 1879 года по 1880 год. В это время дом принадлежал владельцу обувного магазина Леонтию Порхунову. Здание представляет собой двухэтажный хорошо сохранившийся дом в архитектурном стиле "эклектика". Из кирпича выполнен первый этаж здания, а второй этаж и чердак деревянные.

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