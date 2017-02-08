"Нижегородский водоканал" планирует построить ливневую канализацию на ул. Лысогорской до апреля 2017 года Общество

ул. Лысогорская Фото: Сhange.org (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) ОАО "Нижегородский водоканал" планирует построить ливневую канализацию на ул. Лысогорской областного центра до апреля 2017 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в администрации Нижнего Новгорода 7 февраля.



Согласно информации, строительство "ливневки" на ул. Лысогорской выполнит "Нижегородский водоканал", а "расходы на ее эксплуатацию будут нести организации, обслуживающие данный участок улично-дорожной сети в рамках муниципального контракта".



"Работы по строительству ливневой канализации начались в начале февраля. Завершить их планируется к концу марта 2017 года", - добавили в администрации.







ОАО "Нижегородский водоканал" планирует построить ливневую канализацию на ул. Лысогорской областного центра до апреля 2017 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в администрации Нижнего Новгорода 7 февраля.Согласно информации, строительство "ливневки" на ул. Лысогорской выполнит "Нижегородский водоканал", а "расходы на ее эксплуатацию будут нести организации, обслуживающие данный участок улично-дорожной сети в рамках муниципального контракта"."Работы по строительству ливневой канализации начались в начале февраля. Завершить их планируется к концу марта 2017 года", - добавили в администрации. Напомним , что жители Нижегородского района регулярно жаловались на подтопление проезжей части этой улицы. Напомним также , что летом 2016 года активисты создали петицию на сайте change.org к главе администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Игорю Согину с требованием "убрать лужу в Подновье на улице Лысогорской путем постройки водоотливной системы".

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