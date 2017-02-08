Нижегородская "Чайка" взяла реванш в повторном матче с московским "Спартаком" 7 февраля Спорт

Фото: ХК "Чайка" (НИА "Нижний Новгород" - Владимир Муравьев) Нижегородская "Чайка" взяла реванш в повторном матче с московским "Спартаком" 7 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".







В третьем периоде двойной малый штраф Сергея Мирясова оставил игроков "Чайки" вчетвером на четыре минуты, что по ходу второй двухминутки усугубилось еще одним удалением – Олега Халемина. "Спартак" оказался впятером против троих нижегородцев на одну минуту и 27 секунд. Но "Чайка" нейтрализовала и это большинство соперника.



Ближе к концовке периода хозяева сами "окопались" в зоне атаки, заработав на 56 минуте встречи первое и единственное в матче большинство. Открыть счет до истечения основного времени не удалось. Но "инерция" атакующих действий игроков "Чайки" привела к тому, что победная шайба была заброшена спустя минуту после начала овертайма. Андрей Рунов замкнул на дальней штанге передачу Михаила Есаяна, а затем сам же добил отскочившую шайбу в ворота. "Чайка" выиграла матч 1:0.



Занимающие девятое место в Западной конференции Молодежной хоккейной лиги нижегородцы следующие матчи проведут на льду аутсайдера конференции – ХК "Рига" 17 и 18 февраля. Нижегородская "Чайка" взяла реванш в повторном матче с московским "Спартаком" 7 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". Как сообщалось ранее , в предыдущем матче 6 февраля нижегородцы уступили, ведя по ходу встречи с разницей в три шайбы. В повторном матче гости завладели преимуществом по ходу первого периода, во втором довели его до подавляющего, в том числе и за счет трех удалений у нижегородцев.В третьем периоде двойной малый штраф Сергея Мирясова оставил игроков "Чайки" вчетвером на четыре минуты, что по ходу второй двухминутки усугубилось еще одним удалением – Олега Халемина. "Спартак" оказался впятером против троих нижегородцев на одну минуту и 27 секунд. Но "Чайка" нейтрализовала и это большинство соперника.Ближе к концовке периода хозяева сами "окопались" в зоне атаки, заработав на 56 минуте встречи первое и единственное в матче большинство. Открыть счет до истечения основного времени не удалось. Но "инерция" атакующих действий игроков "Чайки" привела к тому, что победная шайба была заброшена спустя минуту после начала овертайма. Андрей Рунов замкнул на дальней штанге передачу Михаила Есаяна, а затем сам же добил отскочившую шайбу в ворота. "Чайка" выиграла матч 1:0.Занимающие девятое место в Западной конференции Молодежной хоккейной лиги нижегородцы следующие матчи проведут на льду аутсайдера конференции – ХК "Рига" 17 и 18 февраля.

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