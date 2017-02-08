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Происшествия

Обвиняемая в убийстве сожителя женщина предстала перед судом в Дзержинске Нижегородской области

08 февраля 2017 09:41  [143] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемая в убийстве сожителя женщина предстала перед судом в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 8 февраля 2017 года.

Согласно информации, 40-летняя женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 10 ноября 2016 года в квартире дома по ул. Петрищева в Дзержинске в ходе ссоры она ударила ножом своего гражданского супруга, от полученных травм 43-летний мужчина скончался.

Обвиняемая вину признала в полном объеме. При допросе она пояснила следователям, что в тот вечер была в магазине, дома же сожитель стал упрекать ее в долгом отсутствии, несколько раз ударил по лицу и телу, а затем стал выгонять на улицу.

Обвиняемая трудоустроена, ранее не судима. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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