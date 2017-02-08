Суд приговорил жителя Кулебак Нижегородской области к пяти годам колонии за незаконный спил деревьев. Об этом сообщает прокуратура региона 8 февраля 2017 года.
Согласно информации, суд признал 58-летнего местного жителя виновным по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).
Было установлено, что 3 мая 2016 года ранее неоднократно судимый мужчина с помощью бензопилы незаконно спилил 26 сосен на территории Кулебакского участкового лесничества. На следующий день при попытке вывезти незаконно заготовленную древесину его задержали сотрудники лесничества и территориального отдела полиции. Лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере в размере - более 500 тысяч рублей.
Подсудимый свою вину отрицал, однако суд согласился с мнением стороны обвинения, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии особого режима. Размер ущерба взыскан с подсудимого в полном объёме.
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