Полицейские изъяли у безработного нижегородца более 11 гр. наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полицейские изъяли у безработного нижегородца более 11 гр. наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону 8 февраля 2017 года.Согласно информации, сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России Нижнего Новгорода задержали 36-летнего ранее не судимого мужчину - жителя Советского района города - по подозрению в незаконном хранении наркотического средства."В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него металлическую емкость, в которой находился 51 пакетик с содержимым зеленого цвета. Данное вещество растительного происхождения было направлено на экспертное исследование - изъятое является наркотическим средством, общей массой 11,26 гр.", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Подозреваемый арестован.