НБД-Банк и МСП Банк направили 80 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в рамках программы "МСП-Дуэт" Бизнес

НБД-Банк и МСП Банк направили 80 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в рамках программы "МСП-Дуэт". Об этом сообщает пресс-служба банка 8 февраля 2017 года.Согласно информации, НБД-Банк впервые за 12 лет сотрудничества с МСП Банком начал работу по программе "МСП-Дуэт". В конце 2016 года НБД-Банк подписал договор с МСП Банком на сумму 80 млн рублей. Денежные средства были направлены на рефинансирование инвестиционного кредита нижегородской компании, работающей в пищевой отрасли."МСП-Дуэт" подразумевает поддержку малого и среднего бизнеса в плане улучшения условий действующих инвестиционных кредитов и дополнительного финансирования на цели завершения ранее начатых инвестиционных проектов."Продукт "МСП-Дуэт" позволяет малому и среднему бизнесу, переживающему непростые времена в период не самой благоприятной экономической ситуации, улучшать условия действующих инвестиционных кредитов, а также привлекать дополнительное финансирование оборотных и инвестиционных средств для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции. Мы постоянно расширяем линейку программ, в рамках которых осуществляется сотрудничество с МСП Банком, для того чтобы оказать максимальную поддержку предпринимателям в регионах нашего присутствия", - пояснил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.Помимо сотрудничества с МСП Банком, НБД-Банк также предлагает предпринимателям множество вариантов использования программ государственной поддержки, предусматривающих целевое финансирование на льготных условиях, а также предоставление кредитов при недостаточном залоговом обеспечении.