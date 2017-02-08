Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
08 февраля 2017 15:36  [164] Продажи LCV "ГАЗ" выросли на четверть в январе 2017 года
08 февраля 2017 13:32  [277] "Нижегородский водоканал" намерен вложить порядка 1 млрд рублей в реализацию инвестпрограмм в 2017 году
08 февраля 2017 13:11  [205] Дебиторская задолженность населения перед "Нижегородским водоканалом" составляет более 400 млн рублей по итогам 2016 года
08 февраля 2017 10:49  [148] НБД-Банк и МСП Банк направили 80 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в рамках программы "МСП-Дуэт"
07 февраля 2017 17:02  [273] Квартиры последнего дома ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде реализует ООО "Автобан"
07 февраля 2017 14:32  [181] Ростелеком и Пенсионный фонд России открыли программу семинаров по проекту "Азбука Интернета"
07 февраля 2017 13:37  [297] Нижегородский "ОКБМ Африкантов" поставит в Санкт-Петербург две реакторные установки для атомного ледокола в сентябре 2017 года
07 февраля 2017 11:09  [349] Суд ввел наблюдение в отношении свинокомплекса "Ильиногорское" в Нижегородской области
06 февраля 2017 14:50  [293] "Теплоэнерго" планирует вложить до 25 млрд рублей в рамках договора концессии
06 февраля 2017 14:19  [323] ЛПК нижегородского ВМЗ увеличил производство горячекатного рулона в 2016 году на 5% - до 1,2 млн тонн
Бизнес

НБД-Банк и МСП Банк направили 80 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в рамках программы "МСП-Дуэт"

08 февраля 2017 10:49  [148] Бизнес

НБД-Банк и МСП Банк направили 80 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в рамках программы "МСП-Дуэт". Об этом сообщает пресс-служба банка 8 февраля 2017 года.

Согласно информации, НБД-Банк впервые за 12 лет сотрудничества с МСП Банком начал работу по программе "МСП-Дуэт". В конце 2016 года НБД-Банк подписал договор с МСП Банком на сумму 80 млн рублей. Денежные средства были направлены на рефинансирование инвестиционного кредита нижегородской компании, работающей в пищевой отрасли.

"МСП-Дуэт" подразумевает поддержку малого и среднего бизнеса в плане улучшения условий действующих инвестиционных кредитов и дополнительного финансирования на цели завершения ранее начатых инвестиционных проектов.

"Продукт "МСП-Дуэт" позволяет малому и среднему бизнесу, переживающему непростые времена в период не самой благоприятной экономической ситуации, улучшать условия действующих инвестиционных кредитов, а также привлекать дополнительное финансирование оборотных и инвестиционных средств для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции. Мы постоянно расширяем линейку программ, в рамках которых осуществляется сотрудничество с МСП Банком, для того чтобы оказать максимальную поддержку предпринимателям в регионах нашего присутствия", - пояснил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Помимо сотрудничества с МСП Банком, НБД-Банк также предлагает предпринимателям множество вариантов использования программ государственной поддержки, предусматривающих целевое финансирование на льготных условиях, а также предоставление кредитов при недостаточном залоговом обеспечении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph