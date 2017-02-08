Прокуратура внесла представление нижегородскому застройщику в связи с нарушением законодательства об охране ОКН Общество

Верхневолжская набережная Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура внесла представление нижегородскому застройщику в связи с нарушением требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ОКН) при строительстве ресторана. Об этом сообщает ведомство 8 февраля 2017 года.Согласно информации, в январе прокуратура совместно с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области провела проверку по размещенной в Интернете информации "о незаконной реконструкции ресторана на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде".Было установлено, что на момент прокурорской проверки на земельном участке, принадлежащем коммерческой фирме, велись земляные работы по планировке территории с применением строительной техники."Вместе с тем в нарушение требований ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ " застройщик не согласовал с управлением госохраны ОКН разделы проектной документации по сохранению объектов культурного наследия "Культурный слой Нижнего Новгорода" и "Нижегородский откос", - говорится в сообщении.В связи с этим прокуратура Нижегородского района внесла представление директору фирмы, а также возбудила административное дело по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ). Материалы направлены в суд.