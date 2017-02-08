Более 400 нижегородских команд сыграли в юбилейном чемпионате школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" Спорт

Более 400 нижегородских команд сыграли в юбилейном чемпионате школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) "КЭС-БАСКЕТ". Об этом сообщает пресс-служба Группы "Т Плюс".



"В целом в юбилейном чемпионате ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" выступили 16 710 команд из 64 регионов России, а также Монголии и Киргизии. В Нижегородской области в турнирах ШБЛ играла 421 команда. Группа "Т Плюс" выступает генеральным спонсором Школьной баскетбольной лиги", - говорится в сообщении.



Финал регионального чемпионата состоялся 6-7 февраля в ФОК "Атлант" в Шахунье. Победителями стали команды юношей школы №1 Шахуньи и девушек школы №1 Павлова. Спортсмены получили путевки в чемпионат "КЭС-БАСКЕТ" Приволжского федерального округа.



В турнире юношей второе место заняла команда школы №9 города Павлова, третье - юные спортсмены из школы №17 города Заволжье. Серебряными призерами среди девушек стали баскетболистки арзамасской школы №13, бронзовые медали получила команда дзержинской школы №36.



В церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа приняли участие председатель правления ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ", олимпийская чемпионка Светлана Антипова, министр спорта Нижегородской области, заслуженный мастер спорта Сергей Панов, заместитель директора нижегородского филиала Группы "Т Плюс" Дмитрий Кирюпин.



Как сообщает пресс-служба, в 2017 году школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ" отмечает юбилей - ее чемпионат проводится десятый раз. Свой старт этот социальный проект принял в 2007 году в Пермском крае. Со следующего сезона "КЭС-БАСКЕТ" вышел на межрегиональный уровень и тогда же игры чемпионата впервые прошли в Нижегородской области.



"Приобщение школьников к спорту - важная социальная задача, которую успешно решает проект "КЭС-БАСКЕТ". Красноречивый факт: в этом году количество участников чемпионата превысило полтора миллиона человек. При этом соревнования школьной лиги прекрасно организованы, и региональный финал стал настоящим праздником детского спорта", - сказал Дмитрий Кирюпин.



СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети. Компания "Т Плюс" имеет статус единой теплоснабжающей организации в городах Дзержинске и Кстово.

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