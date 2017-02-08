ЗАО "Управление отходами-НН" организовало экскурсию для студентов ННГАСУ по своим основным объектам по обращению с отходами Общество

Экскурсия для студентов ННГАСУ Фото: пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области

ЗАО "Управление отходами-НН" организовало экскурсию для студентов ННГАСУ по своим основным объектам по обращению с отходами 7 февраля. Об этом сообщают организаторы экскурсии.Согласно информации, третьекурсники, обучающиеся по специальности "Экология природопользования", вместе со своим преподавателем, доцентом Еленой Петровой ознакомились с деятельностью Городецкого мусоросортировочного комплекса и Сормовской мусороперегрузочной станции."На занятиях ребята часто спрашивают меня о том, что происходит с отходами, как ведётся работа с ними. Все они за раздельный сбор, но куда после него должны отправляться собранные отходы – это для моих студентов было загадкой", - рассказала Елена Петрова.Городецкий МСК - это первый в области объект, на котором была построена линия сортировки отходов и работает он с 2013 года. Студентам продемонстрировали видеофильм об истории создания межмуниципального комплекса и основных принципах его работы. Затем главный инженер предприятия Игорь Веселов провёл студентов по всей технологической цепочке от въездной группы, куда прибывают мусоровозы, через площадки для крупногабаритных отходов и приёма ТКО, сортировочную линию, до площадки складирования вторичных материальных ресурсов.Особый интерес вызвало у студентов спрессованное и упакованное вторсырьё. Они получили ответы на вопросы, где и как эти материалы используются и какую пользу могут приносить.Следующим пунктом осмотра стала Сормовская мусороперегрузочная станция с линией сортировки. Это первая легальная мусороперегрузочная станция в Нижнем Новгороде, она открылась в декабре 2016 года. Здесь студенты также увидели своими глазами, как происходит процесс обработки отходов на сортировочной линии.