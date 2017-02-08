Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
08 февраля 2017 18:33  [154] Синоптики прогнозируют -1°...-3° в Нижегородской области 10 февраля
08 февраля 2017 17:35  [130] ЗАО "Управление отходами-НН" провело экскурсию для студентов по своим основным объектам по обращению с отходами
08 февраля 2017 17:03  [129] Валерий Шанцев поручил минпрому создать рабочую группу по взаимодействию нижегородских вузов и промпредприятий
08 февраля 2017 16:35  [552] Около 5,5 тысяч нижегородских семей включено в реестр участников программы "Жилье для российской семьи" на 1 февраля 2017 года
08 февраля 2017 16:18  [127] Количество пользователей портала госуслуг Нижегородской области составило около 1,7 млн человек в 2016 году
08 февраля 2017 15:51  [363] Собственники садового кооператива "Балтика" в Нижнем Новгороде заявляют о попытке рейдерского захвата части земель
08 февраля 2017 15:22  [221] "Стоки с самовольных построек на Горьковском море вызывают цветение водоема и гибель рыбы", - Дмитрий Постнов
08 февраля 2017 15:04  [116] Офис нижегородского "ЕРКЦ" в Кстове начнет работать по новому адресу с 16 февраля
08 февраля 2017 14:55  [234] "Существуют некие "дырки" в законодательстве, которые позволяют завести себе дачку в гослесфонде", - Асхат Каюмов
08 февраля 2017 14:49  [160] Более 40 граждан получили штрафы за нарушения ведения хоздеятельности на берегах водоемов в Нижегородской области в 2016 году
Общество

Горадминистрация не дала архитекторам на проект Нижневолжской набережной ни аванса, ни техусловий, - Нижегородский рабочий

08 февраля 2017 12:34  [233] Общество
Проектирование Нижневолжской набережной: администрация города не предоставила архитекторам ни аванса, ни техусловий - подробности в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" от 8 февраля 2017 года.

В последний раз новости о Нижневолжской набережной звучали в ноябре 2016 года, когда стало известно, что ООО "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье-Центр" подало единственную заявку на выполнение проекта и, соответственно, победило в содружестве с ООО "Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С. А.".

"Нижегородский рабочий" узнал подробности проекта новой набережной: он предусматривает пандусы для людей с ограниченными возможностями, фонтан, цветочный амфитеатр и концертную площадку. Но успеют ли воплотить в жизнь эту красоту? Глава администрации города Сергей Белов сообщил, что финансировать проект будет в основном областной бюджет, город сможет выделить на набережную лишь один процент от суммы. Более того, как выяснил "НР", администрация города, как заказчик, до сих пор не предоставила мастерской необходимые технические условия по инженерным вопросам. А без этих данных проектировать городской объект практически не реально. Подробности, в том числе 3D-изображения набережной будущего - в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Вот уже несколько месяцев идет обсуждение грядущего повышения стоимости проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода. За что же нижегородцы будут платить по повышенным тарифам? Репортеры "Нижегородского рабочего" решили это выяснить, отправившись на дежурство на один из самых крупных транспортных узлов города - площадь Минина и Пожарского. Мониторинг был проведен на четырех остановках в четырех разных направлениях. На каждой остановке корреспонденты проводили час, фиксируя прибытие маршруток и социальных автобусов. Выяснилось, что маршрутки в среднем приходят четыре раза в час, а социальные автобусы...два раза в час, что в условиях зимы приводит к рискам для здоровья пассажиров. При этом весной, в соответствии с решением Первого арбитражного апелляционного суда, в городе все-таки будет отменен 31 частный маршрут. Анализ ситуации и таблица мониторинга транспорта с номерами маршрутов и временем прибытия - в репортаже Яны Ляминой и Елены Валовой.

Как изменился нижегородский рынок труда? При поиске работы нижегородцы стали активнее: задействуют несколько источников поиска вакансий, самостоятельно обзванивают работодателей, а не ждут приглашения на собеседование, рассылают резюме в кадровые агентства, осуществляют поиск работы в соцсетях, сообщила собеседник "НР", директор кадрового агентства "Кадровые гарантии бизнеса" Наталья Царева. Нижегородцы становятся более гибкими на переговорах с работодателем: демонстрируют готовность с пониманием относиться к снижению дохода, сокращенному дню или неделе, задержке зарплат, чтобы избежать увольнения. Какие профессии сегодня в фаворе, какие вакансии предлагают нижегородцам, читайте в материале Татьяны Журавлевой.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph