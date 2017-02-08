Горадминистрация не дала архитекторам на проект Нижневолжской набережной ни аванса, ни техусловий, - Нижегородский рабочий Общество

Проектирование Нижневолжской набережной: администрация города не предоставила архитекторам ни аванса, ни техусловий - подробности в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" от 8 февраля 2017 года.



В последний раз новости о Нижневолжской набережной звучали в ноябре 2016 года, когда стало известно, что ООО "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье-Центр" подало единственную заявку на выполнение проекта и, соответственно, победило в содружестве с ООО "Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С. А.".



"Нижегородский рабочий" узнал подробности проекта новой набережной: он предусматривает пандусы для людей с ограниченными возможностями, фонтан, цветочный амфитеатр и концертную площадку. Но успеют ли воплотить в жизнь эту красоту? Глава администрации города Сергей Белов сообщил, что финансировать проект будет в основном областной бюджет, город сможет выделить на набережную лишь один процент от суммы. Более того, как выяснил "НР", администрация города, как заказчик, до сих пор не предоставила мастерской необходимые технические условия по инженерным вопросам. А без этих данных проектировать городской объект практически не реально. Подробности, в том числе 3D-изображения набережной будущего - в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Вот уже несколько месяцев идет обсуждение грядущего повышения стоимости проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода. За что же нижегородцы будут платить по повышенным тарифам? Репортеры "Нижегородского рабочего" решили это выяснить, отправившись на дежурство на один из самых крупных транспортных узлов города - площадь Минина и Пожарского. Мониторинг был проведен на четырех остановках в четырех разных направлениях. На каждой остановке корреспонденты проводили час, фиксируя прибытие маршруток и социальных автобусов. Выяснилось, что маршрутки в среднем приходят четыре раза в час, а социальные автобусы...два раза в час, что в условиях зимы приводит к рискам для здоровья пассажиров. При этом весной, в соответствии с решением Первого арбитражного апелляционного суда, в городе все-таки будет отменен 31 частный маршрут. Анализ ситуации и таблица мониторинга транспорта с номерами маршрутов и временем прибытия - в репортаже Яны Ляминой и Елены Валовой.



Как изменился нижегородский рынок труда? При поиске работы нижегородцы стали активнее: задействуют несколько источников поиска вакансий, самостоятельно обзванивают работодателей, а не ждут приглашения на собеседование, рассылают резюме в кадровые агентства, осуществляют поиск работы в соцсетях, сообщила собеседник "НР", директор кадрового агентства "Кадровые гарантии бизнеса" Наталья Царева. Нижегородцы становятся более гибкими на переговорах с работодателем: демонстрируют готовность с пониманием относиться к снижению дохода, сокращенному дню или неделе, задержке зарплат, чтобы избежать увольнения. Какие профессии сегодня в фаворе, какие вакансии предлагают нижегородцам, читайте в материале Татьяны Журавлевой.

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