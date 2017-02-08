Росприроднадзор оштрафовал "Нижегородский водоканал" на 300 тысяч рублей за свалку в водоохранной зоне реки Оки Общество

Свалка отходов рядом с нижегородской пивоварней Heineken Фото: департамента Росприроднадзора по ПФО



В декабре 2016 года сообщалось, в ходе осмотра местности в 500 метрах от забора филиала "Волга" ООО "Объединенные пивоварни Heineken" (Нижний Новгород, ул. Воротынская) была



По данным фактам департамент возбудил сразу два административных расследования. "Было установлено, что три автомобиля марки КамАЗ, неоднократно зафиксированных на данной территории, принадлежат ОАО "Нижегородский водоканал". В соответствии Водным кодексом РФ, движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон запрещена. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 8.42 КоАП РФ ", - говорится в сообщении.



В результате "Нижегородский водоканал" привлечен к административной ответственности в виде штрафа 300 тысяч рублей. Наказание также понесли водители водоканала. Размер штрафа на должностное лицо составил 8 тысяч рублей, общая сумма – 24 тысячи рублей.



Кроме того, в ходе административного расследования были установлены и привлечены к ответственности по той статье КоАП РФ владельцы еще девяти транспортных средств. Все они являются физическими лицами. Размер штрафных санкций в их отношении составил от 1 до 4 тысяч рублей.



"Один из нарушителей в ходе проведения расследования часть привезенного им на берег Оки мусора с данной территории вывез. Сейчас решается вопрос о том, кто будет заниматься ликвидацией всей свалки и приведением территории в надлежащий вид", - резюмируется в сообщении. Департамент Росприроднадзора по ПФО оштрафовал ОАО "Нижегородский водоканал" на 300 тысяч рублей за несанкционированную свалку в водоохранной зоне реки Оки. Об этом сообщает ведомство 8 февраля 2017 года.В декабре 2016 года сообщалось, в ходе осмотра местности в 500 метрах от забора филиала "Волга" ООО "Объединенные пивоварни Heineken" (Нижний Новгород, ул. Воротынская) была обнаружена крупная несанкционированная свалка строительных отходов, зафиксирована выгрузка мусора, а также стоянка и движение транспортных средств в непосредственной близости от береговой линии.По данным фактам департамент возбудил сразу два административных расследования. "Было установлено, что три автомобиля марки КамАЗ, неоднократно зафиксированных на данной территории, принадлежат ОАО "Нижегородский водоканал". В соответствии Водным кодексом РФ, движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон запрещена. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 8.42 КоАП РФ ", - говорится в сообщении.В результате "Нижегородский водоканал" привлечен к административной ответственности в виде штрафа 300 тысяч рублей. Наказание также понесли водители водоканала. Размер штрафа на должностное лицо составил 8 тысяч рублей, общая сумма – 24 тысячи рублей.Кроме того, в ходе административного расследования были установлены и привлечены к ответственности по той статье КоАП РФ владельцы еще девяти транспортных средств. Все они являются физическими лицами. Размер штрафных санкций в их отношении составил от 1 до 4 тысяч рублей."Один из нарушителей в ходе проведения расследования часть привезенного им на берег Оки мусора с данной территории вывез. Сейчас решается вопрос о том, кто будет заниматься ликвидацией всей свалки и приведением территории в надлежащий вид", - резюмируется в сообщении.

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