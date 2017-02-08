Росприроднадзор оштрафовал "Нижегородский водоканал" на 300 тысяч рублей за свалку в водоохранной зоне реки Оки

Свалка отходов рядом с нижегородской пивоварней Heineken
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Департамент Росприроднадзора по ПФО оштрафовал ОАО "Нижегородский водоканал" на 300 тысяч рублей за несанкционированную свалку в водоохранной зоне реки Оки. Об этом сообщает ведомство 8 февраля 2017 года.
В декабре 2016 года сообщалось, в ходе осмотра местности в 500 метрах от забора филиала "Волга" ООО "Объединенные пивоварни Heineken" (Нижний Новгород, ул. Воротынская) была обнаружена
крупная несанкционированная свалка строительных отходов, зафиксирована выгрузка мусора, а также стоянка и движение транспортных средств в непосредственной близости от береговой линии.
По данным фактам департамент возбудил сразу два административных расследования. "Было установлено, что три автомобиля марки КамАЗ, неоднократно зафиксированных на данной территории, принадлежат ОАО "Нижегородский водоканал". В соответствии Водным кодексом РФ, движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон запрещена. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 8.42 КоАП РФ ", - говорится в сообщении.
В результате "Нижегородский водоканал" привлечен к административной ответственности в виде штрафа 300 тысяч рублей. Наказание также понесли водители водоканала. Размер штрафа на должностное лицо составил 8 тысяч рублей, общая сумма – 24 тысячи рублей.
Кроме того, в ходе административного расследования были установлены и привлечены к ответственности по той статье КоАП РФ владельцы еще девяти транспортных средств. Все они являются физическими лицами. Размер штрафных санкций в их отношении составил от 1 до 4 тысяч рублей.
"Один из нарушителей в ходе проведения расследования часть привезенного им на берег Оки мусора с данной территории вывез. Сейчас решается вопрос о том, кто будет заниматься ликвидацией всей свалки и приведением территории в надлежащий вид", - резюмируется в сообщении.
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