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Общество

Росприроднадзор оштрафовал "Нижегородский водоканал" на 300 тысяч рублей за свалку в водоохранной зоне реки Оки

08 февраля 2017 13:54  [242] Общество
Свалка отходов рядом с нижегородской пивоварней Heineken (Фото: департамента Росприроднадзора по ПФО)

Свалка отходов рядом с нижегородской пивоварней Heineken

Фото: департамента Росприроднадзора по ПФО

Департамент Росприроднадзора по ПФО оштрафовал ОАО "Нижегородский водоканал" на 300 тысяч рублей за несанкционированную свалку в водоохранной зоне реки Оки. Об этом сообщает ведомство 8 февраля 2017 года.

В декабре 2016 года сообщалось, в ходе осмотра местности в 500 метрах от забора филиала "Волга" ООО "Объединенные пивоварни Heineken" (Нижний Новгород, ул. Воротынская) была обнаружена крупная несанкционированная свалка строительных отходов, зафиксирована выгрузка мусора, а также стоянка и движение транспортных средств в непосредственной близости от береговой линии.

По данным фактам департамент возбудил сразу два административных расследования. "Было установлено, что три автомобиля марки КамАЗ, неоднократно зафиксированных на данной территории, принадлежат ОАО "Нижегородский водоканал". В соответствии Водным кодексом РФ, движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон запрещена. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 8.42 КоАП РФ ", - говорится в сообщении.

В результате "Нижегородский водоканал" привлечен к административной ответственности в виде штрафа 300 тысяч рублей. Наказание также понесли водители водоканала. Размер штрафа на должностное лицо составил 8 тысяч рублей, общая сумма – 24 тысячи рублей.

Кроме того, в ходе административного расследования были установлены и привлечены к ответственности по той статье КоАП РФ владельцы еще девяти транспортных средств. Все они являются физическими лицами. Размер штрафных санкций в их отношении составил от 1 до 4 тысяч рублей.

"Один из нарушителей в ходе проведения расследования часть привезенного им на берег Оки мусора с данной территории вывез. Сейчас решается вопрос о том, кто будет заниматься ликвидацией всей свалки и приведением территории в надлежащий вид", - резюмируется в сообщении.

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