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Происшествия

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве не давшему ему проехать на машине через двор нижегородца

08 февраля 2017 14:02  [803] Происшествия
Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве не давшему ему проехать на автомобиле через двор проживающего в расположенном рядом доме жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 8 февраля 2017 года.

Ранее (30 декабря 2014 года) суд уже признавал мужчину виновным в этом преступлении и приговорил его к ограничению свободы на девять месяцев. В августе 2015 года этот приговор суд отменил и направил уголовное дело прокурору.

Следователи полагают, что мужчина 10 мая 2013 года ехал на своей машине по ул. Карла Маркса Канавинского района в сторону г.Бор. Чтобы объехать дорожную пробку, он свернул во внутридворовый проезд дома №39 по ул. Сергея Акимова.

Между тем, въехать во двор он не смог, так как путь был закрыт автомобильными покрышками. Водитель попытался расчистить дорогу, но в это время к нему подошел пожилой житель дома и попросил не делать этого и уехать. Водитель не согласился, и из-за этого у мужчины с пенсионером произошла ссора, в ходе которой обвиняемый толкнул пожилого человека, и тот упал.

В это время к месту события подошли еще трое мужчин, которые также потребовали от обвиняемого уехать. В результате водитель и один из подошедших подрались, причем последний во время драки упал, ударился головой о бетонный бордюр, попал в больницу, где через девять дней умер.

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