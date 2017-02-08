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Общество

Прием заявок на конкурс проектов по программе поддержки местных инициатив в Нижегородской области завершится 20 февраля

08 февраля 2017 14:36  [162] Общество
Прием заявок на конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в Нижегородской области завершится 20 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 7 февраля.

"Я дал поручение, чтобы по каждому району отслеживали, как по дорожной карте проходит подготовка к реализации проектов по программе поддержки местных инициатив. Сейчас нам необходимо изыскать дополнительные средства на те проекты, которые могут появиться сверх запланированных 200 млн рублей", - заявил губернатор Валерий Шанцев, комментируя прием заявок.

Как сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики области, прием заявок участников конкурсного отбора осуществляется по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, южное крыло, министерство внутренней региональной и муниципальной политики региона, кабинет 21 (канцелярия) в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

По словам министра внутренней региональной и муниципальной политики области Романа Любарского, с каждым годом проект по поддержке местных инициатив приобретает все большую популярностью. "В этот раз впервые в программе принимают участие все районы и городские округа области. Губернатор принял решение выделить на эти цели 200 млн рублей - это самая большая сумма за все годы реализации этой программы, то есть с 2013 года финансирование было увеличено в 10 раз. Заседание комиссии по подведению итогов конкурсного отбора состоится 31 марта, что позволит нам более качественно отработать заявки непосредственно в весенне-летний период", - сказал Любарский.

Глава региона отметил, что его радует, что "в области - много инициативных людей, которые вместе с местной властью определяют, что нужно строить, ремонтировать, благоустраивать в их населенном пункте: они составляют и финансовые планы, контролируют, как расходуются средства, а потом проверяют качество выполненных работ".

"Все подготовительные процедуры должны быть проведены до начала весенне-летнего сезона, чтобы районы успели реализовать все свои проекты. Например, в прошлом году 11 млн рублей были возвращены обратно в бюджет, то есть районы не успели их освоить. Это был недостаток в реализации этих проектов. Сейчас мы этот недостаток убрали и будем внимательно наблюдать за ходом реализации программы и при необходимости помогать районам", - добавил Валерий Шанцев.

СПРАВКА:
По данным министерства внутренней региональной и муниципальной политики области, проект по поддержке местных инициатив стартовал в 2013 году в пяти пилотных территориях области. В 2014 году участниками проекта стали 26 районов и городских округов, а в 2015 и 2016 годах — 50. Одновременно с расширением географии проекта увеличиваются и объемы финансирования: так, в 2013 году на софинансирование программ из областного бюджета было выделено 20 млн рублей, в 2014 — 100 млн рублей, в 2015 — 150 млн рублей, в 2016 — 186 млн рублей. Количество благополучателей в 2016 году превысило цифру в 1,5 млн человек, что составляет почти половину населения области.

Суть проекта – поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения. То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.

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