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Общество

Акция "Неземной шопинг" проходит в нижегородском ТРК "Небо" с 1 февраля по 22 апреля

08 февраля 2017 14:43  [133] Общество
Акция "Неземной шопинг" проходит в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) "Небо" в Нижнем Новгороде с 1 февраля по 22 апреля 2017 года. Об этом сообщает менеджмент по связям с общественностью ТРК.

"В рамках акции участникам предоставляется возможность выиграть шопинг с сопровождением модного стилиста на 50 тысяч рублей. Для этого необходимо совершить покупки в любом отделе торгового центра на сумму от 2 тысяч рублей, регистрировать чеки на стойке информации и участвовать в финале акции "Неземной шопинг". Победитель получит подарочный сертификат на 50 тысяч рублей на покупки в салонах и бутиках ТРК "Небо". Финалист акции проведет целый день в этом торговом центре с модным стилистом и сможет узнать все о новых тенденциях, сочетании цветов и получить в подарок от ТРК стильный образ", - говорится в сообщении.

Финал акции состоится 22 апреля. С 13:00 состоится праздничное шоу, модные показы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, а также конкурсы.

"В магазинах-партнерах акции, в которых размещен специальный стикер "Неземной шопинг х2", действует предложение: гости комплекса могут получить в два раза больше купонов за свои покупки", - подытожили в ТРК "Небо".

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