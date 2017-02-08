Более 40 граждан получили штрафы за нарушения ведения хоздеятельности на берегах водоемов в Нижегородской области в 2016 году Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Более 40 граждан получили штрафы за нарушения ведения хоздеятельности на берегах водоемов в Нижегородской области в 2016 году . Об этом главный специалист отдела надзора за исполнением переданных полномочий и водными ресурсами департамента Росприроднадзора по ПФО Василий Гусельников сообщил на круглом столе, организованном НРО "Общероссийского народного фронта", 8 февраля 2017 года.



По его словам, в 2016 году за нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на берегах водоемов было выдано 49 постановлений, в том числе одно – на юрлицо (штраф 300 тысяч рублей), пять – на должностные лица и 43 – на физические лица. "Общая сумма наложенных штрафов составила 465 тысяч рублей. Взыскано 106 тысяч. Передано в суд 14 дел", - отметил Гусельников.



Он также сообщил, что за несоблюдение условий обеспечения свободного доступа к водоемам в прошлом году было привлечено к административной ответственности три лица. Наложено штрафов на 3 тысячи рублей. В судебные органы передано одно дело.



"Мы видим, что в последние годы на берегах рек и на Горьковском водохранилище появилось много объектов недвижимости. Мы связываем это с изменениями в водный кодекс, которые смягчили особый режим таких территорий. Так, в Водном кодексе до 2006 года охранная зона Горьковского водохранилища была 500 метров, сейчас она 200 метров", - подчеркнул специалист.



В свою очередь начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства области Павел Мокеров сообщил, что на побережье Горьковского моря ведомство провело 20 проверок в 2015 году и 30 – в 2016 году. "В 2015 году было выявлено два случая самовольного захвата лесных участков. По одному случаю объект ликвидирован, возмещен ущерб, виновник привлечен к административной ответственности. Во втором случае – там возведение капитального строения – материалы пока рассматриваются судом", - сказал он.



Как добавил Мокеров, одной из проблем в этой сфере является то, что на законном основании выделенные участки часто используются с нарушением договора, например когда вместо временных строений возводятся капитальные. "К сожалению, законодательство четко не определяет, какое сооружение является временным, а какое нет", - заключил он.

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