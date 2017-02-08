"Существуют некие "дырки" в законодательстве, которые позволяют завести себе дачку в гослесфонде", - Асхат Каюмов Общество

Асхат Каюмов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Существуют некие "дырки" в законодательстве, которые позволяют завести себе дачку в гослесфонде", - заявил председатель совета общественного движения экологический центр "Дронт" Асхат Каюмов на круглом столе, организованном НРО "Общероссийского народного фронта", 8 февраля 2017 года.



"К нам обращается большое количество жителей Нижегородской области. Обращения связаны с появлением частных жилых домов в государственном лесном фонде. Это и Зеленый город, и Пустынский заказник, и Горьковское море, и берега Чебоксарского водохранилища. Это проблема системная, и попытки искать ее решение натыкаются на то, что существуют некие "дырки" в законодательстве, которые позволяют тем или иным способом завести себе дачку в гослесфонде, а потом прокуратура разводит руками", – пояснил эксперт.



Он отметил, что частные дома появляются под видом структур, связанных с рекреацией. "То есть, например, официально это санаторий, но там 365 дней в году в ближайшие 49 лет будут отдыхать конкретные несколько семей, и больше никто там отдыхать не может. Или бывает так, что формально в гослесфонде существует летний домик, а когда приходишь и смотришь, то оказывается, что это трехэтажный коттедж", - добавил эколог.



Каюмов подчеркнул, что такие строения даже могут стоять на учете как официальные объекты недвижимости. "Завтра эти домики продадут, и у нас появится законный правообладатель, имеющий законный объект недвижимости в гослесфонде. Получается, что по Лесному кодексу таких строений там не должно быть, но механизм их там появления есть", - сказал Асхат Каюмов.



Он выразил убежденность в том, что необходимо использовать имеющиеся правовые механизмы с тем, чтобы эти здания все-таки начинать сносить. "Как ни жалко людей, которые строились, но пока первые здания не будут снесены, процесс не пойдет", - заключил эксперт.



"Существуют некие "дырки" в законодательстве, которые позволяют завести себе дачку в гослесфонде", - заявил председатель совета общественного движения экологический центр "Дронт" Асхат Каюмов на круглом столе, организованном НРО "Общероссийского народного фронта", 8 февраля 2017 года."К нам обращается большое количество жителей Нижегородской области. Обращения связаны с появлением частных жилых домов в государственном лесном фонде. Это и Зеленый город, и Пустынский заказник, и Горьковское море, и берега Чебоксарского водохранилища. Это проблема системная, и попытки искать ее решение натыкаются на то, что существуют некие "дырки" в законодательстве, которые позволяют тем или иным способом завести себе дачку в гослесфонде, а потом прокуратура разводит руками", – пояснил эксперт.Он отметил, что частные дома появляются под видом структур, связанных с рекреацией. "То есть, например, официально это санаторий, но там 365 дней в году в ближайшие 49 лет будут отдыхать конкретные несколько семей, и больше никто там отдыхать не может. Или бывает так, что формально в гослесфонде существует летний домик, а когда приходишь и смотришь, то оказывается, что это трехэтажный коттедж", - добавил эколог.Каюмов подчеркнул, что такие строения даже могут стоять на учете как официальные объекты недвижимости. "Завтра эти домики продадут, и у нас появится законный правообладатель, имеющий законный объект недвижимости в гослесфонде. Получается, что по Лесному кодексу таких строений там не должно быть, но механизм их там появления есть", - сказал Асхат Каюмов.Он выразил убежденность в том, что необходимо использовать имеющиеся правовые механизмы с тем, чтобы эти здания все-таки начинать сносить. "Как ни жалко людей, которые строились, но пока первые здания не будут снесены, процесс не пойдет", - заключил эксперт. Напомним , более 40 граждан получили штрафы в 2016 году за нарушения ведения хоздеятельности на берегах водоемов в Нижегородской области.

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