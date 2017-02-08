Офис нижегородского "ЕРКЦ" в Кстове начнет работать по новому адресу с 16 февраля Общество

Офис ООО "Единого расчетно-кассового центра Нижегородской области" (ЕРКЦ) в г.Кстово начнет работать по новому адресу с 16 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Сейчас офис в Кстове расположен по адресу пр-т. Победы, д. 14. С 16 февраля он будет работать в д.19 на бульваре Нефтепереработчиков. В новом офисе прием населения будет осуществляться с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00; в пятницу: с 09:00 до 17:00, без перерыва.



"Мы стремимся создать как можно более комфортные условия для наших клиентов. Офис на бульваре Нефтепереработчиков больше по площади и удобнее расположен. Надеюсь, наши клиенты оценят это по достоинству", - отметил исполнительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.



СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: г.Дзержинске, Балахне и Кстове.

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