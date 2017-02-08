Гол нижегородского торпедовца Даниила Ильина принес сборной России победу в финале Универсиады в Алма-Ате 8 февраля Спорт

Матч сборная России - сборная Казахстана. Фото: официальный сайт 28-й зимней Универсиада в г. Алма-Аты

(НИА "Нижний Новгород" - Владимир Муравьев)

Гол нижегородского торпедовца Даниила Ильина принес сборной России победу в финале Универсиады в Алма-Ате 8 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".Нападающий ХК "Торпедо" (чемпион Молодежной хоккейной лиги 2015 года и серебряный призер чемпионата МХЛ 2016 года в составе нижегородской "Чайки") Даниил Ильин в составе студенческой сборной России стал победителем хоккейного турнира в рамках Всемирной Универсиады в Алма-Ате.В финале сборная России взяла верх над хозяевами соревнований – казахстанцами – 1:0. Единственную шайбу добиванием на 42-q минуте встречи забросил Даниил Ильин. В целом, сборная России имела игровой перевес над соперником, что отражает статистика бросков по воротам: 35:21 в пользу россиян.21-летний Даниил Ильин – студент Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.